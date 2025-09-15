La tajante decisión de Miguel Ángel Russo con el plantel de Boca tras el empate ante Rosario Central

Después de haber empatado 1-1 ante Rosario Central por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025, Miguel Ángel Russo tomó una tajante decisión con el plantel de Boca. Los goles de Rodrigo Battaglia y el golazo olímpico de Ángel Di María ya son parte del pasado y ahora el Xeneize ya empieza a planificar el próximo compromiso por el ámbito doméstico, que será en condición de local.

De más está decir que la tarde en el Gigante de Arroyito fue electrizante y tuvo de todo. Desde la tremenda ovación al entrenador por su regreso a uno de los clubes que lo tiene como ídolo indiscutido, el cruce entre dos campeones del mundo y un partido que estuvo a la altura de lo esperado. Es por eso que, a raíz de todas estas cosas, el director técnico tomó cartas en el asunto.

Lo cierto es que Russo le dio el día libre a los jugadores de Boca. Tras el encuentro tan desgastante frente al Canalla, entendió que era fundamental una jornada de descanso para recuperar la energía junto a sus familias. El motivo que encontró el cuerpo técnico es que los futbolistas tengan 24 horas en sus hogares para que se pongan en óptimas condiciones físicas de cara a lo que viene.

El equipo titular de Boca en el encuentro ante Rosario Central. (Getty Images)

Además, se determinó que este martes por la tarde regresarán a los entrenamientos en el predio que posee la institución en Ezeiza. Así las cosas, tanto Miguel como su equipo de trabajo bajaron la orden en el vestuario, luego de que el Xeneize haya igualado contra Rosario Central y se consolide en la zona alta de las tablas de posiciones que lo tienen como protagonista.

Cabe destacar que el DT hizo referencia a su estado de salud durante la conferencia de prensa protocolar post partido. “Hubo muchos que dijeron muchas tonterías mías. Me entran por un oído y me salen por el otro. El que sabe de su salud es uno mismo. El resto no. Si yo estoy trabajando es porque tengo el alta de todo. Mi familia es la primera”, manifestó de forma contundente.

Bien vale resaltar que durante la fecha FIFA, Russo estuvo 10 días ausente en las prácticas de Boca debido a que transcurrió una infección urinaria. Primero, tuvo que pasar algunos días internado en la clínica Fleni para estar controlado y realizarse los estudios correspondientes, aunque posteriormente debió hacer reposo en su hogar, hasta que se reincorporó al ensayo del jueves.

Miguel ángel Russo, director técnico de Boca Juniors en el partido ante Rosario Central. (Getty Images)

Los próximos partidos de Boca

21 de septiembre: Boca – Central Córdoba | Torneo Clausura 2025

27 de septiembre: Defensa y Justicia – Boca | Torneo Clausura 2025

5 de octubre: Boca – Newell’s | Torneo Clausura 2025

12 de octubre: Barracas Central – Boca | Torneo Clausura 2025

19 de octubre: Boca – Belgrano | Torneo Clausura 2025

