Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

El mayor lamento de Ángel Di María tras el empate de Rosario Central ante Boca: “Es una mierda”

Después de marcar un gol olímpico, Fideo no ocultó su tristeza por la lesión de Alejo Véliz ni bien comenzó el partido.

Por Nahuel De Hoz

Ángel Di María, futbolista de Rosario Central.
© GettyÁngel Di María, futbolista de Rosario Central.

En una tarde apasionante en el Gigante de Arroyito, Rosario Central y Boca empataron 1-1 por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Aunque el primer tanto lo hizo Rodrigo Battaglia, Ángel Di María tomó el protagonismo al convertir un verdadero golazo olímpico desde el tiro de esquina para sentenciar el resultado entre el Canalla y el Xeneize, que no pudieron sacarse ventaja.

Si bien el partido pudo ser para ambos porque tuvieron situaciones que no lograron concretar para estirar el marcador, hubo una acción que fue clave en el trámite del encuentro. Es que ni bien comenzó el partido, literalmente en la primera jugada, Alejo Véliz sufrió una lesión en el hombro que le impidió seguir con normalidad y tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo.

Al término del compromiso, Fideo se refirió a la dura baja del delantero de Rosario Central que quedó sentido desde el minuto inicial y soltó una frase que describe a la perfección la importancia que tiene en el equipo. “Que tenga esta lesión es una mierda, pero ojalá que se recupere rápido”, manifestó Di María en una entrevista exclusiva con TNT Sports post igualdad ante Boca.

Tweet placeholder

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el campeón del mundo amplió su opinión al respecto de la pérdida del goleador del plantel. “Es un garrón. Nos queríamos matar porque sabemos lo que es Alejo para nosotros“, deslizó en primer lugar. Pocos segundos después, añadió: “Aguanta, pelea y corre todas, está agarrando ritmo como necesitábamos”.

Para completar su declaración sobre Véliz, Fideo siguió: “Yo creo que con un poquito de dolor va a seguir jugando porque él es así. Hoy aguantó un montón igual hasta que tuvo que pedir el cambio”. E inmediatamente después, no dejó pasar la oportunidad para revelar cuál es su máximo deseo de cara a los siguientes días. “Ojalá pueda estar en la próxima fecha”, confesó.

Publicidad

Un dato importante a destacar es que ni bien se confirmó el regreso de Di María a Rosario Central, Alejo Véliz hizo mucha fuerza para dejar su estadía en Europa y volver a jugar al fútbol argentino y así tener la chance de compartir cancha con uno de sus máximos ídolos. Y como no podía ser de otra manera, en este segundo semestre del año, están siendo una de las mejores duplas.

Ángel Di María, durante el encuentro entre Rosario Central y Boca. (Getty Images)

Ángel Di María, durante el encuentro entre Rosario Central y Boca. (Getty Images)

Los próximos partidos de Rosario Central

  • 21 de septiembre: Rosario Central – Talleres | Torneo Clausura 2025
  • 27 de septiembre: Gimnasia – Rosario Central | Torneo Clausura 2025
  • 5 de octubre: Rosario Central – River | Torneo Clausura 2025
  • 12 de octubre: Vélez – Rosario Central | Torneo Clausura 2025
  • 19 de octubre: Rosario Central – Platense | Torneo Clausura 2025
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Vaccari, la soberbia es mala consejera

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
El gol olímpico de Ángel Di María en Rosario Central vs. Boca
Fútbol Argentino

El gol olímpico de Ángel Di María en Rosario Central vs. Boca

Con gol de Di María incluido: el pronóstico de la IA para la visita de Boca a Rosario Central
Fútbol Argentino

Con gol de Di María incluido: el pronóstico de la IA para la visita de Boca a Rosario Central

De arruinar la vuelta de Riquelme a contarle las patadas en el Mundial de Clubes: Di María y un histórico nuevo cruce con Boca
Fútbol Argentino

De arruinar la vuelta de Riquelme a contarle las patadas en el Mundial de Clubes: Di María y un histórico nuevo cruce con Boca

Russo habló de su salud y apuntó: "Se dijeron muchas tonterías"
Boca Juniors

Russo habló de su salud y apuntó: "Se dijeron muchas tonterías"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo