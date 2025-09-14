El mayor lamento de Ángel Di María tras el empate de Rosario Central ante Boca: “Es una mierda”

En una tarde apasionante en el Gigante de Arroyito, Rosario Central y Boca empataron 1-1 por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Aunque el primer tanto lo hizo Rodrigo Battaglia, Ángel Di María tomó el protagonismo al convertir un verdadero golazo olímpico desde el tiro de esquina para sentenciar el resultado entre el Canalla y el Xeneize, que no pudieron sacarse ventaja.

Si bien el partido pudo ser para ambos porque tuvieron situaciones que no lograron concretar para estirar el marcador, hubo una acción que fue clave en el trámite del encuentro. Es que ni bien comenzó el partido, literalmente en la primera jugada, Alejo Véliz sufrió una lesión en el hombro que le impidió seguir con normalidad y tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo.

Al término del compromiso, Fideo se refirió a la dura baja del delantero de Rosario Central que quedó sentido desde el minuto inicial y soltó una frase que describe a la perfección la importancia que tiene en el equipo. “Que tenga esta lesión es una mierda, pero ojalá que se recupere rápido”, manifestó Di María en una entrevista exclusiva con TNT Sports post igualdad ante Boca.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el campeón del mundo amplió su opinión al respecto de la pérdida del goleador del plantel. “Es un garrón. Nos queríamos matar porque sabemos lo que es Alejo para nosotros“, deslizó en primer lugar. Pocos segundos después, añadió: “Aguanta, pelea y corre todas, está agarrando ritmo como necesitábamos”.

Para completar su declaración sobre Véliz, Fideo siguió: “Yo creo que con un poquito de dolor va a seguir jugando porque él es así. Hoy aguantó un montón igual hasta que tuvo que pedir el cambio”. E inmediatamente después, no dejó pasar la oportunidad para revelar cuál es su máximo deseo de cara a los siguientes días. “Ojalá pueda estar en la próxima fecha”, confesó.

Un dato importante a destacar es que ni bien se confirmó el regreso de Di María a Rosario Central, Alejo Véliz hizo mucha fuerza para dejar su estadía en Europa y volver a jugar al fútbol argentino y así tener la chance de compartir cancha con uno de sus máximos ídolos. Y como no podía ser de otra manera, en este segundo semestre del año, están siendo una de las mejores duplas.

Ángel Di María, durante el encuentro entre Rosario Central y Boca. (Getty Images)

Los próximos partidos de Rosario Central

21 de septiembre: Rosario Central – Talleres | Torneo Clausura 2025

27 de septiembre: Gimnasia – Rosario Central | Torneo Clausura 2025

5 de octubre: Rosario Central – River | Torneo Clausura 2025

12 de octubre: Vélez – Rosario Central | Torneo Clausura 2025

19 de octubre: Rosario Central – Platense | Torneo Clausura 2025

