Gustavo Costas publicó un mensaje en redes sociales luego de que se le pusiera fin al ciclo del entrenador en la Academia.

Racing se quedó sin entrenador. Este sábado, Diego Milito le comunicó este sábado a Gustavo Costas que no continuará en el cargo. Y en medio del impacto por el fin de ciclo, el primer integrante del cuerpo técnico en expresarse públicamente fue Gonzalo Costas, ayudante de campo e hijo del DT, quien utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje cargado de orgullo por lo conseguido en estos dos años y medio en la Academia, aunque también con una indirecta que pareció apuntar hacia la dirigencia.

A través de una historia de Instagram, Gonzalo primero eligió hacer un repaso estadístico y deportivo del ciclo que terminó este sábado. “Títulos internacionales 2. Semifinalista de Copa Libertadores (3ra en la historia del club). Subcampeón argentino y 61% de efectividad en puntos totales (2 años y medio de gestión)”, escribió, en una clara reivindicación del trabajo realizado junto a su padre al frente del club.

Sin embargo, luego llegó la parte más emotiva y personal de su descargo. “Lo dimos todo y más! Nos quedaba mucho para dar. Fuimos muy felices. Gracias Racing, te amo”, cerró el ayudante de campo, dejando entrever cierto malestar por la decisión tomada por la dirigencia.

El posteo de Gonzalo Costas horas después de finalizar su ciclo en Racing.

El ciclo de Costas en Racing

La determinación de ponerle fin al ciclo tomó por sorpresa tanto a Gustavo como a su cuerpo técnico y terminó de definirse después de la eliminación de la Copa Sudamericana, tras el empate 2-2 frente a Caracas en Avellaneda, el cual terminó de darle forma a un semestre muy por debajo de las expectativas.

Es que más allá de haber alcanzado los cuartos de final del Torneo Apertura, el equipo sostuvo durante toda la primera mitad del año un rendimiento irregular: estuvo cerca de quedarse afuera de los playoffs y no logró ganar ninguno de los clásicos que disputó, incluyendo una derrota contra Independiente, y cerró el semestre con apenas dos triunfos en sus últimos 12 partidos. Todo eso terminó desgastando un ciclo que, hasta hace apenas unos meses, parecía tener crédito prácticamente ilimitado.

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Más allá del desenlace, este paso del ídolo académico quedará grabado como uno de los ciclos más importantes del club en los últimos tiempos: dirigió 134 partidos, con un saldo de 70 victorias, 25 empates y 39 derrotas. Pero, sobre todo, devolvió a Racing al plano internacional al conquistar la Copa Sudamericana 2024 y posteriormente la Recopa Sudamericana 2025 frente a Botafogo.

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