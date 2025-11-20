El posteo de Rosario Central tras ganar el título de la tabla anual 2025

En una sorpresiva decisión, AFA determinó que ya no se jugará más la Supercopa Internacional, certamen que enfrenta al campeón del Trofeo de Campeones con el ganador de la tabla anual de cada temporada, ya que el título pasará directamente al equipo que se quede con el primer puesto de la anual.

Como consecuencia de esto, gracias a los 66 puntos que cosechó en la temporada, Rosario Central se quedó con la tabla anual y se consagró campeón de la liga 2025, en lo que es el octavo título del equipo rosarino en el profesionalismo.

Después de confirmarse esta noticia, en sus redes sociales, la cuenta oficial del Canalla subió un posteo para celebrar este anuncio, ya que es su primer título en la temporada y es una nueva consagración tras casi dos años, luego de ganar la Copa de la Liga 2023

“¡Central campeón de la liga 2025! ¡Somos el mejor equipo del año!”, posteó Rosario Central en sus redes sociales, acompañado de emojis de corazones con los colores del club y una copa. Además, subió una foto de los futbolistas celebrando.

El posteo de Rosario Central en sus redes sociales.

“Esto es súper merecido. Nuestro club fue el primero de la primer fecha a la última. Hizo más puntos que nadie y perdió dos partidos en el año. Estamos muy felices y muy orgullosos. Esto es muy merecido”, comentó al respecto el presidente del club, Gonzalo Belloso.

Publicidad

Publicidad

“Sentíamos que era algo injusto no tener un premio por terminar primeros en la anual”, agregó Jorge ‘Fatura’ Broun, arquero y referente del elenco rosarino para celebrar esta nueva conquista de su equipo.

ver también ¿Rosario Central libera cupo para la Copa Libertadores 2026 tras ser declarado campeón por la tabla anual?

Luego de esto, Rosario Central subió un segundo posteo. En el mismo anunció un cambio en su escudo, debido a que sumaron una nueva estrella por esta obtención. Ahora, el emblema cuenta con las 8 estrellas del profesionalismo.

Publicidad

Publicidad

A lo largo de esta campaña en la tabla anual, el Canalla llegó a los 66 puntos en 32 presentaciones, producto de 18 victorias, 12 empates y tan solo dos derrotas. Gracias a esto, fue el puntero de su grupo tanto en el Apertura como en el Clausura y le aseguró la clasificación a la Libertadores 2026.

Este es el primer título de Ángel Di María con la camiseta de Rosario Central. El ‘Fideo’ regresó en el último mercado de pases en condición de libre y se quedó con el título de liga 2025 gracias a la buena campaña realizada a lo largo de la temporada.

“Campeones de punta a punta”, el video que subió Central

En su cuenta de X (ex Twitter), el Canalla subió un posteo titulado “campeones de punta a punta”, en el que hicieron un recorrido de la campaña del plantel a lo largo del año, en la que finalizaron primeros de su grupo tanto en el Apertura como en el Clausura.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

En síntesis