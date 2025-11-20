Es tendencia:
¿Rosario Central libera cupo para la Copa Libertadores 2026 tras ser declarado campeón por la tabla anual?

El Canalla sumó una estrella por haber sido el equipo con más puntos sumados en 2025. ¿Cambia el panorama para el ingreso a las copas?

Por Joaquín Alis

Este jueves, Rosario Central se consagró campeón del fútbol argentino. La AFA decidió otorgarle un trofeo por haber sido el equipo que más puntos sumó entre el Apertura y el Clausura. De esta manera, el Canalla llegó al título oficial número 14 de su historia.

La inesperada estrella sumada por el equipo de Ángel Di María cambió el panorama de la Liga Profesional, teniendo en cuenta que solo se esperaban festejos por el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones. ¿Afecta esta situación al ingreso a las copas internacionales?

La respuesta es simple: no. Los accesos a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana siguen siendo de la misma manera y Rosario Central no liberará un cupo pese a ser campeón. Solo queda una plaza disponible, que será para el que gane los playoffs del Clausura 2025.

Cómo pueden liberarse cupos en la tabla anual

En la recta final del año, todavía pueden liberarse dos cupos en la tabla anual. Pensando en la clasificación a la Libertadores 2026, se liberará uno si Rosario Central, Boca y Argentinos se coronan campeones del Clausura o si Lanús gana la Copa Sudamericana y luego se consagra en el torneo local. De darse alguno de estos escenarios: el Bicho se meterá en fase de grupos y River jugará el repechaje.

Para los que sueñan con la Sudamericana, pueden liberarse hasta dos lugares: uno si Lanús gana la final contra Atlético Mineiro y otro si Rosario Central, Boca, Argentinos, River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre o el propio Granate se quedan con el Clausura. De ser así, Barracas Central e Independiente podrán jugar una competencia internacional el próximo año.

Así quedó la tabla anual

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIB)663240:162418122
2Boca Juniors (LIB)623252:23291886
3Argentinos (Rep. LIB)573242:22201697
4River (SUD)533241:241714117
5Racing (SUD)533242:291316511
6Riestra (SUD)523232:191313136
7San Lorenzo (SUD)513227:21613127
8Lanús (SUD)503233:24913118
9Tigre (SUD)493232:25713109
10Barracas Central493239:35412137
11Independiente473237:251212119
* Independiente Rivadavia (13°) clasificó a la Libertadores 2026 por ser campeón de la Copa Argentina
** Platense (22°) clasificó a la Libertadores 2026 por ser campeón del Torneo Apertura
Cómo quedaron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Sábado 22 de noviembre

  • 20.00 – Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)
  • 22.00 – Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)

Domingo 23 de noviembre 

  • 17.30 – Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
  • 20.00 – Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)

Lunes 24 de noviembre

  • 17.00 – Deportivo Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
  • 19.15 – Racing (3°A) vs. River (6°B)
  • 22.00 – Unión (2°A) vs. Gimnasia de La Plata (7°B)
Miércoles 26 de noviembre

  • 21.30 – Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)
