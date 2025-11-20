¿Rosario Central libera cupo para la Copa Libertadores 2026 tras ser declarado campeón por la tabla anual?

Este jueves, Rosario Central se consagró campeón del fútbol argentino. La AFA decidió otorgarle un trofeo por haber sido el equipo que más puntos sumó entre el Apertura y el Clausura. De esta manera, el Canalla llegó al título oficial número 14 de su historia.
La inesperada estrella sumada por el equipo de Ángel Di María cambió el panorama de la Liga Profesional, teniendo en cuenta que solo se esperaban festejos por el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones. ¿Afecta esta situación al ingreso a las copas internacionales?
La respuesta es simple: no. Los accesos a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana siguen siendo de la misma manera y Rosario Central no liberará un cupo pese a ser campeón. Solo queda una plaza disponible, que será para el que gane los playoffs del Clausura 2025.
Cómo pueden liberarse cupos en la tabla anual
En la recta final del año, todavía pueden liberarse dos cupos en la tabla anual. Pensando en la clasificación a la Libertadores 2026, se liberará uno si Rosario Central, Boca y Argentinos se coronan campeones del Clausura o si Lanús gana la Copa Sudamericana y luego se consagra en el torneo local. De darse alguno de estos escenarios: el Bicho se meterá en fase de grupos y River jugará el repechaje.
Para los que sueñan con la Sudamericana, pueden liberarse hasta dos lugares: uno si Lanús gana la final contra Atlético Mineiro y otro si Rosario Central, Boca, Argentinos, River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre o el propio Granate se quedan con el Clausura. De ser así, Barracas Central e Independiente podrán jugar una competencia internacional el próximo año.
Así quedó la tabla anual
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|1
|Rosario Central (LIB)
|66
|32
|40:16
|24
|18
|12
|2
|2
|Boca Juniors (LIB)
|62
|32
|52:23
|29
|18
|8
|6
|3
|Argentinos (Rep. LIB)
|57
|32
|42:22
|20
|16
|9
|7
|4
|River (SUD)
|53
|32
|41:24
|17
|14
|11
|7
|5
|Racing (SUD)
|53
|32
|42:29
|13
|16
|5
|11
|6
|Riestra (SUD)
|52
|32
|32:19
|13
|13
|13
|6
|7
|San Lorenzo (SUD)
|51
|32
|27:21
|6
|13
|12
|7
|8
|Lanús (SUD)
|50
|32
|33:24
|9
|13
|11
|8
|9
|Tigre (SUD)
|49
|32
|32:25
|7
|13
|10
|9
|10
|Barracas Central
|49
|32
|39:35
|4
|12
|13
|7
|11
|Independiente
|47
|32
|37:25
|12
|12
|11
|9
** Platense (22°) clasificó a la Libertadores 2026 por ser campeón del Torneo Apertura
Cómo quedaron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura
Sábado 22 de noviembre
- 20.00 – Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)
- 22.00 – Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)
Domingo 23 de noviembre
- 17.30 – Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
- 20.00 – Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)
Lunes 24 de noviembre
- 17.00 – Deportivo Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
- 19.15 – Racing (3°A) vs. River (6°B)
- 22.00 – Unión (2°A) vs. Gimnasia de La Plata (7°B)
Miércoles 26 de noviembre
- 21.30 – Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)
