Encuesta Bolavip: los hinchas eligieron el ‘Grupo de la Muerte’ tras el sorteo del Mundial 2026

Entre los doce grupos, hay uno que se llevará todas las miradas en la Copa del Mundo.

Por Germán Celsan

El Mundial 2026 y el Grupo de la Muerte para los fanáticos
El pasado viernes se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026, donde se conoció la suerte de las 48 selecciones que formarán parte de la Copa del Mundo con más participantes en la historia, y también la que más grupos tendrá.

Con doce opciones en las cuales se dividían los seleccionados, las opciones de que se consolide un ‘Grupo de la Muerte’ eran más difíciles que lo habitual y así quedó reflejado. A simple vista, es difícil identificar grupos con cuatro selecciones -o incluso tres- que sean realmente competitivas.

Ante esta situación, en Bolavip recurrimos a la opinión de los hinchas, quienes votaron en el canal de WhatsApp y determinaron cuál es el Grupo de la Muerte en la previa de la competición que se disputará el próximo año. Y hubo un claro ganador: el Grupo I.

El Grupo I, con Francia, Noruega y Senegal, el Grupo de la Muerte para la gente (Gemini/IA)

El Grupo I tiene como participantes a la Selección de Francia, dos veces campeona del mundo, a la Selección de Noruega, que destrozó a Italia en las Eliminatorias, y a la Selección de Senegal, que en 2022 fue campeón africano. Además, se sumará el ganador del repechaje internacional entre Bolivia, Surinam e Irak.

El duelo entre Mbappé y Haaland será el principal atractivo de toda la Fase de Grupos del Mundial 2026, con Sadio Mané dando la cara por Senegal, un seleccionado siempre difícil de enfrentar.

Noruega se quejó ante la FIFA por el sorteo del Mundial 2026: “Un espectáculo bizarro”

Noruega se quejó ante la FIFA por el sorteo del Mundial 2026: “Un espectáculo bizarro”

Las menciones especiales son para el Grupo H, con dos campeonas del mundo, en España y Uruguay, la selección de Arabia Saudita, que venció a Argentina en el Mundial 2022 y Cabo Verde, en su primera Copa del Mundo. Y para el Grupo L, compuesto por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

La votación del Grupo de la Muerte en el canal de WhatsApp

Los Grupos del Mundial 2026

En síntesis

  • El Grupo I fue elegido por los hinchas como el “Grupo de la Muerte” del Mundial 2026 en el sorteo.
  • El Grupo I está compuesto por Francia (bicampeona del mundo), Noruega y Senegal (campeón africano 2022), más el ganador de un repechaje internacional.
  • Otras menciones de grupos competitivos fueron el Grupo H (España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde) y el Grupo L (Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá).
