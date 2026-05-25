El Tanque Silva reveló que será entrenador: “Tengo mi cuerpo técnico”

El uruguayo que marcó una época en el fútbol argentino confesó su preparación para ser DT y aseguró: "Quiero y voy a estar dentro del fútbol".

Santiago Silva es uno de los futbolistas que marcó una época en el fútbol argentino, principalmente en las últimas dos décadas. Vistió muchas camisetas y dejó un buen recuerdo en la gran mayoría de ellas, mérito que pocos ostentan en el país. Sin embargo, ahora hizo una fuerte revelación y sorprendió a todo el ambiente en su nueva faceta de otro lado de la línea de cal.

Jugó en 20 clubes y buena parte fue en Argentina, donde tiene el récord de ser el uruguayo con más goles en el fútbol argentino (162), incluso por encima de Enzo Francescoli (137). Salió campeón en Banfield, también en Vélez, ganó la Copa Sudamericana con Lanús y el pico de su carrera lo vivió al conquistar un título con la camiseta de Boca. Un verdadero goleador y ganador.

Santiago Silva, durante su etapa en Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que el Tanque rompió el silencio en el nuevo podcast de la Copa Argentina, donde fue consultado si va a seguir ligado al deporte. “Si, claro. Quiero y voy a estar dentro del fútbol“, aclaró Silva en primera instancia. Inmediatamente después, el ex delantero también sentenció: “Me estoy preparando como entrenador. Tengo mi propio cuerpo técnico“.

Pocos segundos más tarde, el charrúa reveló qué hace en su vida privada en la actualidad. “Hasta el día de hoy me mantengo y sigo entrenando“, manifestó en un claro intento de dar a conocer cómo es su día a día. Además, el oriundo de Montevideo el 9 de diciembre de 1980, reconoció: “Tengo esa disciplina de entrenar todas las mañanas, seguir creciendo y verme bien“.

Santiago Silva, ex futbolista uruguayo. (Foto: Pablo Elías)

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Como no podía ser de otra manera, el Tanque se tomó unos segundos para hacer una referencia propia, pero que también sirve de mensaje para la sociedad. “Es tener esa presencia, contagiar positivismo, actitud“, expresó Silva, al mismo tiempo que señaló su tatuaje en el brazo derecho que indica la última palabra mencionada, señal de lo que fue su carrera y aún lo mantiene.

En la misma línea que lo dicho anteriormente, el ex futbolista profesional amplió su discurso al respecto. “Sí se puede, por más que no esté en el mejor momento eh“, sostuvo sin titubear al decirlo ante la cámara. “Hoy no lo estoy sentimental y emocionalmente, pero en mi cuerpo está tatuado esto (actitud)”, insistió nuevamente el uruguayo para culminar con su declaración.

🎙️ Santiago Silva: "Me estoy preparando como entrenador y quiero estar dentro del fútbol"



👉 En esta duodécima entrevista del Podcast de la Copa Argentina, Santiago "Tanque" Silva revive sus dos momentos más importantes en el certamen: cuando salió campeón con @BocaJrsOficial en… pic.twitter.com/kyqsi4mxgT — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) May 24, 2026