Se confirmó el nuevo club de Marcos Senesi tras marcharse libre de Bournemouth

El defensor central seguirá su carrera en la Premier League tras no renovar su contrato con el club inglés.

Luego de cuatro temporadas en Bournemouth, el defensor central Marcos Senesi tomó la decisión de no renovar su contrato y marcharse en condición de jugar libre una vez finalizada la participación en la Premier League, en la que el equipo el equipo clasificó a la UEFA Europa League.

“Me sentí como en casa desde el primer día que llegué a este club. Estoy orgulloso de todo lo que hemos conseguido en estos cuatro años y agradecido por el apoyo que los fanáticos siempre me han mostrado. Bournemouth siempre tendrá un lugar especial para mí y lo recordaré con gran cariño”, expresó en diálogo con la web oficial del club.

Finalmente, en la previa de definirse su presencia en el Mundial 2026 con la Selección Argentina, el surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo llegó a un acuerdo para sumarse a su nuevo equipo de cara a la próxima temporada.

Es que, finalmente Senesi llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo refuerzo de Tottenham, equipo que mantuvo la categoría en la última fecha de la Premier League. Según pudo saber Bolavip, firmará por cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030.

Cabe destacar que además el defensor central estuvo en carpeta de clubes como Manchester United, Liverpool y Chelsea, pero ninguno de ellos avanzó en profundidad para ficharlo, por lo que las negociaciones no terminaron en buen puerto. Además, con Tottenham habían llegado a un preacuerdo en caso de mantener la categoría.

De esta manera, el ex Feyenoord tendrá una nueva experiencia en la liga de Inglaterra, ya que los Spurs serán su segundo club tras el Bournemouth. Allí podría ser compañero de Cuti Romero y formar una zaga central argentina en caso de que el cordobés no sea transferido en el próximo mercado de pases.

Publicidad

Los números de Marcos Senesi en su paso por Bournemouth

Desde su llegada al club inglés a mediados de 2022, el defensor central de 29 años disputó un total de 128 partidos, en los que convirtió seis goles y aportó 10 asistencias. Además recibió 35 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 10.026 minutos en cancha.

Datos claves