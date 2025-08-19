En medio de los polémicos fallos, la AFA echó a un árbitro por “atentar contra los valores del fútbol”: los detalles

En las últimas horas desde la Asociación de Fútbol Argentino tomaron la decisión de despedir al árbitro Sebastián Solís después de que se viralice un video suyo dirigiendo un partido entre Roma y Argentino de Rosario por la cuarta categoría Juveniles C.

El motivo de esta decisión fue por “atentar contra los valores del fútbol”, ya que se lo vio dirigiendo de manera displicente, desde lejos, generalmente parado en la mitad de la cancha, mirando un dispositivo que sacó de su bolsillo que podría ser un celular y hasta estirando.

A través de un comunicado, la AFA explicó los motivos del despido de Solís, alegando el mismo por “haber infligido seriamente su deber de impartir justicia pero principalmente por haber atentado contra los valores del fútbol faltándole el respeto a la investidura arbitral, jugadores, cuerpo técnico, espectadores e instituciones participantes del encuentro”.

Como consecuencia de esta decisión, Solís no podrá volver a trabajar como árbitro en torneos que sean organizados por la AFA, en ninguna categoría ni rama.

En el día de la fecha, la Asociación del Fútbol Argentino informa que a raíz de los lamentables hechos de público conocimiento acontecidos el fin de semana en un partido de cuarta categoría Juveniles C, entre Roma y Argentino de Rosario, el árbitro Sebastián Solís, fue despedido de esta Casa por haber infligido seriamente su deber de impartir justicia pero principalmente por haber atentado contra los valores del fútbol faltándole el respeto a la investidura arbitral, jugadores, cuerpo técnico, espectadores e instituciones participantes del encuentro.

