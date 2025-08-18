Con Boca y River en la Libertadores, así está la tabla anual tras la fecha 5 del Torneo Clausura

Este lunes se cerró la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 con los últimos dos compromisos de esta instancia. Con el paso de cada jornada, más calculadoras entran en acción, sobre todo entre los equipos que pelean por las primeras posiciones de la tabla anual.

Es que hay tres cupos para la Copa Libertadores 2026 por esta instancia, incluyendo el tercer lugar que envía a quién lo ocupe a la fase preliminar del torneo continental. Hasta el momento, tanto River Plate como Boca Juniors están en zona de clasificación.

Con la victoria ante Godoy Cruz en el Estadio Monumental, los comandados por Marcelo Gallardo alcanzaron la línea de Rosario Central en lo más alto de la tabla anual. El Xeneize, en cambio, quebró la mala racha ante Independiente Rivadavia y superó a Argentinos Juniors para ubicarse tercero.

Los enfrentamientos de este lunes se dieron entre equipos que pelean por evitar caer en el descenso. Atlético Tucumán rescató sobre el final una igualdad por 2-2 ante Sarmiento de Junín, mientras que Talleres y San Martín de San Juan también empataron, aunque sin pasar del cero. El Verdinegro se mantiene en el fondo con este resultado.

Así está la tabla anual

River Plate 42 (Libertadores) Rosario Central 42 (Libertadores) Boca Juniors 39 (Libertadores – Fase previa) Argentinos Juniors 38 (Sudamericana) Huracán 36 (Sudamericana) Barracas Central 36 (Sudamericana) San Lorenzo 35 (Sudamericana) Tigre 34 (Sudamericana) Racing 32 (Sudamericana) Independiente 31 Deportivo Riestra 31 Independiente Rivadavia 31 Estudiantes 30 Lanús 29 Platense 29 (LIBERTADORES)*

Cómo está la tabla del Torneo Clausura

Así se juega la fecha 6

