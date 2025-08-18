Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

Con Boca y River en la Libertadores, así está la tabla anual tras la fecha 5 del Torneo Clausura

El Millonario y el Xeneize aprovecharon sus triunfos y se mantienen en la pelea por los boletos.

Por Agustín Vetere

Boca y River luchan por la clasificación a la Copa Libertadores.
© GettyBoca y River luchan por la clasificación a la Copa Libertadores.

Este lunes se cerró la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 con los últimos dos compromisos de esta instancia. Con el paso de cada jornada, más calculadoras entran en acción, sobre todo entre los equipos que pelean por las primeras posiciones de la tabla anual.

Es que hay tres cupos para la Copa Libertadores 2026 por esta instancia, incluyendo el tercer lugar que envía a quién lo ocupe a la fase preliminar del torneo continental. Hasta el momento, tanto River Plate como Boca Juniors están en zona de clasificación.

Con la victoria ante Godoy Cruz en el Estadio Monumental, los comandados por Marcelo Gallardo alcanzaron la línea de Rosario Central en lo más alto de la tabla anual. El Xeneize, en cambio, quebró la mala racha ante Independiente Rivadavia y superó a Argentinos Juniors para ubicarse tercero.

Los enfrentamientos de este lunes se dieron entre equipos que pelean por evitar caer en el descenso. Atlético Tucumán rescató sobre el final una igualdad por 2-2 ante Sarmiento de Junín, mientras que Talleres y San Martín de San Juan también empataron, aunque sin pasar del cero. El Verdinegro se mantiene en el fondo con este resultado.

Así está la tabla anual

  1. River Plate 42 (Libertadores)
  2. Rosario Central 42 (Libertadores)
  3. Boca Juniors 39 (Libertadores – Fase previa)
  4. Argentinos Juniors 38 (Sudamericana)
  5. Huracán 36 (Sudamericana)
  6. Barracas Central 36 (Sudamericana)
  7. San Lorenzo 35 (Sudamericana)
  8. Tigre 34 (Sudamericana)
  9. Racing 32 (Sudamericana)
  10. Independiente 31
  11. Deportivo Riestra 31
  12. Independiente Rivadavia 31
  13. Estudiantes 30
  14. Lanús 29
  15. Platense 29 (LIBERTADORES)*

Cómo está la tabla del Torneo Clausura

Publicidad

Así se juega la fecha 6

Bombazo en el fútbol argentino por el pedido de quiebra de San Lorenzo: los millones que tendrá que pagar para evitarla

ver también

Bombazo en el fútbol argentino por el pedido de quiebra de San Lorenzo: los millones que tendrá que pagar para evitarla

No se vio en TV: los picantes gestos de Edinson Cavani a un hincha tras el triunfo de Boca ante Independiente Rivadavia

ver también

No se vio en TV: los picantes gestos de Edinson Cavani a un hincha tras el triunfo de Boca ante Independiente Rivadavia

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

River es Driussi, Galoppo y 9 más

ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Tres IA se pusieron de acuerdo y avisaron quién será el campeón de la Copa Libertadores 2025
Copa Libertadores

Tres IA se pusieron de acuerdo y avisaron quién será el campeón de la Copa Libertadores 2025

Se fue libre de River, jugó en la Selección Argentina de Scaloni y ahora está a un paso de ser transferido al Alavés de Coudet
Fútbol Internacional

Se fue libre de River, jugó en la Selección Argentina de Scaloni y ahora está a un paso de ser transferido al Alavés de Coudet

El inesperado posteo del Diablito Echeverri relacionado a River, mientras define su salida de Manchester City
Fútbol Internacional

El inesperado posteo del Diablito Echeverri relacionado a River, mientras define su salida de Manchester City

De qué equipo son hinchas los integrantes del jurado de La Voz Argentina 2025
Offside

De qué equipo son hinchas los integrantes del jurado de La Voz Argentina 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo