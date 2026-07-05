Cristiano Ronaldo confirmó que el Mundial 2026 será el último de su carrera: “Ojalá mañana no sea mi último partido”

En la previa del duelo entre Portugal y España, el astro anunció que transita su última Copa del Mundo, le dejó un consejo a Lamine Yamal y hasta contó una anécdota relacionada con Argentina.

Si al duelo entre Portugal y España por los octavos de final del Mundial 2026 le faltaba algún ingrediente para elevar todavía más la expectativa, Cristiano Ronaldo se encargó de aportarlo. En la conferencia de prensa previa al partido, el astro sorprendió al confirmar que la actual edición será la última Copa del Mundo de su carrera. Y, al mismo tiempo, dejó una frase cargada de emoción. “Ojalá mañana no sea mi último partido en el Mundial“.

En un primer momento, el delantero de 41 años intentó esquivar la consulta sobre su futuro. “Es una pregunta recurrente, pero prefiero no contestarla. No quiero que nada distraiga la atención de lo importante, del partido contra España“, respondió. Sin embargo, minutos después terminó despejando cualquier duda. “Claro que va a ser mi último Mundial“, soltó entre sonrisas, antes de profundizar sobre lo que significa afrontar la recta final de su historia mundialista.

“Respondiendo a tu pregunta: es disfrutar al máximo posible. Que sea el último Mundial —que va a ser mi último Mundial— y disfrutar día a día. Ojalá, ojalá que no sea mañana mi último partido. Ojalá. Así ustedes me pueden matar un poco más… intentar matar“, expresó entre risas, fiel a su estilo.

Más allá del anuncio, Cristiano también analizó el enorme desafío que tendrá Portugal en su próximo duelo. “España siempre es candidata a ganarlo todo desde que tengo uso de razón. Ya han ganado y por eso son favoritos, pero hay cansancio, lesiones y muchos detalles que pueden afectar. Tengo un buen feeling, creo que vamos a ganar“, aseguró.

"QUE VA A SER MI ÚLTIMO MUNDIAL"



✍️ Cristiano Ronaldo confesó que es su última Copa del Mundo, en una respuesta imperdible en la que habló de los ¡ARGENTINOS!



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ffZlc8VyoV — SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2026

Más respuestas de Cristiano Ronaldo, con Lamine Yamal y Argentina incluidos

Consultado por el fenómeno de Lamine Yamal, el portugués fue elogioso, aunque también aprovechó para dejarle un consejo pensando en su futuro. “Está haciendo las cosas muy bien y tiene un futuro muy brillante. Si quiere tener una carrera larga, lo primero que debe hacer es acostumbrarse a las críticas, porque si no estará perdido“, afirmó.

Publicidad

Las críticas, justamente, fueron otro de los temas que abordó el Bicho durante la conferencia. “Llevan 23 años intentando matarme y no lo han conseguido. Se ha comprobado que es una pérdida de tiempo. Es algo a lo que estoy acostumbrado“, lanzó, antes de explicar que lo que realmente le importa ya no pasa únicamente por el fútbol. “Al final, lo que me llevo a casa es el cariño de la gente, no los goles que marco“.

"LO ESTÁ HACIENDO MUY BIEN. VA A TENER UN FUTURO BRILLANTE"



🗣️ Cristiano Ronaldo sobre Lamine Yamal



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/gZjD0aUHTM — SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2026

Y, fiel a su personalidad, cerró la conferencia con una anécdota que mezcló humor, rivalidad y Argentina durante el vuelo de camino a Texas para disputar el partido. “Una de las azafatas era argentina. Yo sabía que ella era de allá por la manera en que me miró. Le dije: ‘Estoy seguro de que tú eres argentina’. Ella me preguntó: ‘¿Cómo sabes?’, y le respondí: ‘Por la manera en que me miraste’. Volvió a preguntar: ‘¿Y cómo te miré?’, a lo que le dije: ‘Me miraste y desviaste los ojos muy rápido. Eso quiere decir que no les gusta Cristiano‘“, relató entre risas.

Publicidad

Acto seguido reitieró que mantiene un vínculo especial con el país. “Mi mujer es argentina, obviamente tengo un cariño especial por los argentinos. Es de Buenos Aires, así que está todo bien, no pasa nada”.

Con el anuncio ya hecho, el duelo ante España dejó de ser solamente un clásico europeo. También puede convertirse en el comienzo de la despedida definitiva de uno de los futbolistas más importantes que tuvo la historia de los Mundiales.