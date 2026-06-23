El miembro del Grupo de Estudio Técnico de FIFA en el Mundial reconoció su preocupación por el presente del Ciclón y no descartó la posibilidad de dirigirlo algún día.

Aunque no logró cumplir el sueño de llevar a la Selección de Albania al Mundial, como asistente técnico del brasileño Sylvinho, Pablo Zabaleta está siendo parte del certamen internacional que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá como integrante del Grupo de Estudio Técnico de FIFA que es liderado por el exentrenador del Arsenal Arsene Wenger.

Lejos hace tiempo del fútbol argentino, el ex defensor que fue finalista con la Selección en el Mundial de Brasil, en 2014, se mostró de todos modos muy pendiente de la actualidad de San Lorenzo, que se quedó sin entrenador después que Gustavo Álvarez presentara su renuncia acusando “presiones externas” para modificar tres nombres de una lista que había elaborado con once futbolistas considerados prescindibles.

“Me duele el momento de San Lorenzo. Yo llegué con 12 años al club, hice todas las inferiores hasta llegar a Primera y vivía en la pensión. Lo conozco muy bien por dentro”, dijo en entrevista con Para qué te traje el ex jugador que disputó 79 partidos con El Ciclón entre 2002 y 2005.

“Ahora hubo elecciones por un año y medio, habrá que gestionar bien para que pueda salir adelante. San Lorenzo es un club importante, un grande, y tiene que estar mucho mejor de lo que está“, agregó como deseo para el club en el que inició una carrera que luego lo llevó por Espanyol de Barcelona, Manchester City y West Ham.

Zabaleta viene de ser asistente de Sylvinho en la Selección de Albania.

Y al ser consultado sobre su deseo personal de dirigir al Ciclón algún día, expresó: “Hice el curso y ser DT es lo que me gusta. Vengo de una experiencia de un año y medio como ayudante de campo. Quizás en algún momento se dé la oportunidad de irme solo a algún lugar. Jamás descartaría nada, menos a San Lorenzo que es el club donde empecé y estuve muchos años”.

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¿Qué dijo Zabaleta de la salida de Gustavo Álvarez?

Pablo Zabaleta no le escapó a opinar sobre la polémica e inesperada renuncia de Gustavo Álvarez que dejó a San Lorenzo necesitado de buscar contrarreloj un nuevo conductor para su plantel profesional. “Para mí siempre tiene que haber una correlación entre los que gestionan el club y el entrenador. Vos le tenés que respetar lo que piensa y cree, porque él está en el día con los jugadores. Él sabe quién está comprometido y quién no. Quién va a dejar la vida”, dijo.

¿Quiénes suenan para dirigir San Lorenzo?

Tras la inesperada renuncia de Gustavo Álvarez, ya comenzaron a sonar dos nombres como candidatos a reemplazarlo. Uno es Rubén Darío Insúa, quien dejó Barracas Central y podría iniciar su segundo ciclo en el club. El otro Killy González, quien se había ofrecido para dirigir Boca tras la salida de Claudio Úbeda.

Data clave

Pablo Zabaleta integra el Grupo de Estudio Técnico de la FIFA en el Mundial.

integra el Grupo de Estudio Técnico de la FIFA en el Mundial. Gustavo Álvarez renunció a la dirección técnica de San Lorenzo por presiones externas.

renunció a la dirección técnica de San Lorenzo por presiones externas. Rubén Darío Insúa y Killy González son candidatos para dirigir a San Lorenzo.