Carlos Tevez demandó a Independiente: los millones que reclama

Carlos Tevez ya tuvo tres experiencias como director técnico en el fútbol argentino, todas en equipos importantes. Sin embargo, ahora surgió un problema y no se debe a su reciente salida de Talleres, sino que corresponde a su paso por Independiente. Sin titubear al respecto, presentó una demanda en la que exige más de un millón de dólares como resarcimiento económico.

El Apache asumió en el cargo el 22 de agosto de 2023 y su último día fue el 19 de mayo de 2024, menos de un año de duración en el que cosechó 14 victorias, 11 empates y 7 derrotas en un total de 32 partidos dirigidos. Luego de esa recordada estadía en el conjunto de Avellaneda, Carlitos fue desvinculado y poco más de dos años más tarde se llegó a esta instancia judicial.

Carlos Tevez, ex DT de Independiente. (Getty Images)

Lo cierto es que Tevez demandó a Independiente. El ex exitoso futbolista y actual entrenador reclama deudas de salarios y premios nunca saldados durante su paso por la institución. Por otro lado, en su momento se consideró despedido y también acusa grandes diferencias económicas en la liquidación final de su contrato, al momento de interrumpirlo de forma anticipada.

De esta manera, Carlitos exige 1.008.932,04 de dólares y 35 millones de pesos, que deben ser ajustados por la inflación que tuvo el país durante el último plazo de tiempo, lo que incrementaría sustancialmente el monto final. Además, deben sumarse los intereses a raíz del plazo de demora para abonar la cifra que él considera correspondiente por su estadía en el elenco de Avellaneda.

Carlos Tevez, ex DT de Independiente. (Getty Images)

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Cabe recordar que en aquel entonces se atribuyó su renuncia a una combinación de malos resultados deportivos que se acumularon y derivaron en su salida, como la eliminación de la Copa LPF y una derrota en la primera fecha de la LPF siguiente. Eso sin contar los problemas económicos para rearmar el plantel y un pico de estrés que condicionó su estado de salud.

El oriundo de Fuerte Apache había tenido su primera experiencia como director técnico en Rosario Central, donde fue irregular pero dejó una buena imagen a base de un equipo plagado de juveniles que engrosaron las arcas financieras. Tras su caótico ciclo en Independiente, Tevez viene de dirigir a Talleres, pero de común acuerdo no renovó su contrato y le puso punto final a su ciclo.

Carlos Tevez, ex DT de Independiente.

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El nuevo rol de Carlos Tevez como columnista

Carlos Tevez viajó con Oscar Ruggeri, campeón del mundo en México ’86, y ambos forman parte de los encuentros que Sebastián Vignolo relate para la señal de ESPN y también de Disney+ Premium, el servicio de streaming que ofrece la empresa estadounidense. También está el Kun Agüero, quien desde hace tiempo forma parte del ámbito del stream.