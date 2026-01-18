Encontraron a la hermana de Marcos Acuña, Fabiana Muñoz, que estaba desaparecida desde el viernes

Fabiana Edith Muñoz, hermana de Marcos Acuña, fue encontrada en la madrugada de este domingo, según confirmó recientemente el portal de TN. Fue durante un rastrillaje en una zona rural cercana, después del cual fue trasladada al Hospital de Zapala para ser examinada médicamente.

Con un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad, la mujer de 42 años cuya madre confirmó que sufre de esquizofrenia, era buscada desde el viernes, fecha en que había sido vista por última vez por su familia, con importante movilización también de los vecinos de la localidad neuquina.

El operativo desplegado por la Policía de Neuquén incluyó la difusión de un pedido de paradero con la información más precisa posible, donde se describió cómo estaba vestida la última vez que se la había visto: “Gorro negro, campera tipo rompeviento verde, jean azul y zapatillas rosas”.

Fabiana había sido vista por última vez en su domicilio de la calle Antártida Argentina, casa 26, en la ciudad de Zapala, desde las 17.30 como último horario constatado, según la información oficial. Las autoridades habían sumado una descripción de la mujer “de tez trigueña, cabellos castaños, ojos oscuros y contextura física delgada”.

La familia, por su parte, había hecho un comunicado solicitando a la población que ante cualquier dato o indicio sobre el paradero de Fabiana Edith Muñoz se contactaran de inmediato con la comisaría más cercana o llamaran al número de emergencias 101.

Preocupación en la familia por falta de atención psoquiátrica

Previo a la aparición de Fabiana Muñoz, su hermana Jessica se había manifestado en redes sociales para criticar la falta de intervención del equipo psiquiátrico del Hospital Zapala, apuntando contra la profesional responsable de su tratamiento. “Esto se hubiese evitado si ellos hicieran su trabajo como corresponde”, señaló.

Ya en declaraciones a LM Neuquén, explicó que la situación de su hermana, que sufre de esquizofrenia, se había agravado desde octubre y que en varias ocasiones habían tenido que recurrir por ello a la policía, mientras que la médica tratante consideraba que se encontraba estable. “Lamentablemente, hoy mi hermana no es consciente de todo lo que está pasando”, dijo.

Data clave

Fabiana Edith Muñoz , hermana de Marcos Acuña, fue encontrada este domingo en una zona rural tras un rastrillaje.

, hermana de Marcos Acuña, fue encontrada este domingo en una zona rural tras un rastrillaje. L a madre de la mujer de 42 años confirmó que sufre esquizofrenia y su hermana que desde octubre su cuadro había empeorado.

a madre de la mujer de 42 años confirmó que y su hermana que desde octubre su cuadro había empeorado. Desde el viernes estaba desaparecida y tras ser encontrada fue trasladada al Hospital de Zapala para revisión.

