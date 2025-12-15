Conmebol publicó el ranking de equipos para 2026: la llamativa posición de River y Boca pese a no haber ganado nada

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol)dio a conocer este lunes la actualización de su Ranking de Clubes que entrará en vigencia para la temporada 2026. El listado, fundamental para ordenar los bolilleros de los sorteos continentales, confirmó una tendencia: la hegemonía de Brasil, mientras los equipos argentinos dan pelea desde más abajo, con Boca y River protagonizando un leve retroceso.

La principal novedad en la cúspide es que Palmeiras, finalista de la última edición, asaltó el primer lugar, desplazando a River, que ostentaba el liderazgo en mediciones anteriores. El podio lo completa Flamengo, actual campeón de América, relegando al Millonario al tercer escalón y al Xeneize al cuarto.

Aunque no todo fueron retrocesos a nivel local, sino que el ranking trajo buenas noticias para Avellaneda: Racing fue el equipo argentino que mayor crecimiento, saltando del puesto 12° al 9°. La Academia capitalizó su título en la Copa Sudamericana 2024 y su arribo a semifinales de la Libertadores 2025 para meterse entre los diez mejores del continente.

El listado de los 30 mejores también refleja la presencia de otros representantes albicelestes: Estudiantes de La Plata escaló hasta la 18° ubicación, Lanús (reciente campeón de la Sudamericana) aparece 21°, Independiente figura 24° y Vélez cierra el lote nacional en el puesto 26°.

La matemática que “salva” a Boca y River

Posiblemente, no deje de resultar llamativo que River y Boca lograron mantenerse dentro del Top 4 a pesar de transitar una temporada cargada de turbulencias. El caso del Xeneize es el más paradigmático: pese a no haber clasificado a la Libertadores 2024 y haber quedado eliminado prematuramente en la Fase 2 de la última edición, se aferra al cuarto puesto. Por su parte, River, que alcanzó los cuartos de final en la esta Libertadores, cayó del primer al tercer lugar.

No obstante, esta ubicación les garantiza a ambos una ventaja deportiva crucial: serán cabezas de serie en los sorteos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, respectivamente. La explicación a este fenómeno reside en la metodología de cálculo de la Conmebol, el cual no tiene en cuenta el desempeño a nivel local, sino que únicamente lo hace internacionalmente y se divide en tres ejes:

Performance de los últimos 10 años: Es el ítem que más puntaje otorga y premia la regularidad en la última década (Libertadores y Sudamericana), donde Boca y River tuvieron protagonismo constante pese a los tropiezos recientes.

Coeficiente histórico: Otorga puntos por la actuación en torneos desde sus inicios hasta hace 11 años.

Campeón local: Un bonus de puntos para los ganadores de sus ligas domésticas.

Los rivales que Boca evitará en fase de grupos

Con este panorama ya esclarecido, quedó confirmado que Boca encabezará el Bombo 1 de la Libertadores, lo que le garantiza esquivar a los pesos pesados del continente en la fase de grupos. Gracias a su coeficiente, el equipo de la Ribera sabe que no compartirá zona con Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Peñarol, Nacional, Independiente del Valle ni Libertad (o Liga de Quito), despejando el camino de arranque ante los rivales directos por el título.

Asimismo, el reglamento impide que dos equipos de un mismo país se crucen en esta instancia, salvo que uno provenga de las fases preliminares. Por ende, el Xeneize no podrá enfrentar a Racing, Estudiantes, Platense, Rosario Central, Independiente Rivadavia o Lanús, pero sí podrá hacerlo con Argentinos Juniors, en caso de que supere el repechaje.

