La decisión de Celta de Vigo que complicó los planes de River e Inter Miami con Tadeo Allende

Tadeo Allende tuvo un cierre de año soñado en una temporada que, meses atrás, él mismo había calificado de irregular en lo personal. No solo logró coronarse campeón de la MLS con Inter Miami, aportando un tanto en la final ante Vancouver Whitecaps, sino que además fue el máximo artillero de los playoffs de la liga estadounidense.

Esa seguidilla de buenos rendimientos no solo hizo que en el club que conduce Javier Mascherano busque comprar el 80 por ciento de su ficha en 4.5 millones de euros para que, finalizada su cesión, no tenga que regresar al Celta de Vigo. También que, en Argentina, Marcelo Gallardo diera el visto bueno para su llegada a préstamo a River luego de que les fuera ofrecido; aunque antes que el equipo español reevaluara su postura sobre el jugador.

Sucede que en Celta notaron el gran interés que despertó el extremo de 26 años incluso en otros clubes de LaLiga, como Espanyol, y le fijaron un valor de venta de 10 millones de euros. Además, dejaron atrás su postura de volver a cederlo a préstamo y lo esperan para entrenarse desde el 2 de enero en Galicia.

El equipo más perjudicado por ese cambio de postura es River, que solo iba a avanzar por Tadeo Allende a través de un préstamo. Inter Miami, en cambio, todavía tiene chances de retenerlo si por lo menos dobla su ofrecimiento inicial por el 80 por ciento del pase.

Solo en los playoffs de la MLS, Tadeo Allende aportó 9 goles a Inter Miami. (Getty).

“No venderán al jugador por una cantidad inferior a 6 millones, Allende se tasa en torno a los 10 millones de euros”, avanzaron desde el programa español El Desmarque después que el propio director deportivo de Celta, Marcos Garcés, confirmara que estaban muy lejos de ponerse de acuerdo a raíz del monto ofrecido por los campeones de la MLS.

Las últimas declaraciones de Allende sobre su futuro

Antes de iniciar sus vacaciones tras coronarse campeón de la MLS con Inter Miami, Tadeo Allende se había mostrado plenamente consciente de las distintas posibilidades que se le abrían para 2026. “El día a día, la familia, es la prioridad. Vamos a ver qué pasa. Todavía falta mucho. También estoy ansioso, porque tengo la misma información que ustedes. Pero en las vacaciones me voy a despejar. Después veremos qué pasa”, fueron sus palabras.

Sus números en Inter Miami

A lo largo del año, Tadeo Allende disputó un total de 54 partidos oficiales con Inter Miami en los que aportó 24 goles y 3 asistencias. Además, fue el máximo goleador de los playoffs de la MLS y aportó tantos en otras tres competencias: Mundial de Clubes, Leagues Cup y Concacaf Champions League.

