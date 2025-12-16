El 2025 de Franco Mastantuono marcó un punto de inflexión en su corta carrera. Si bien no termina de la mejor manera a causa de la pubalgia que le hizo perder continuidad, es un año en el que logró consolidarse en la primera división de River, fue transferido al Real Madrid, jugó sus primeros partidos en la Champions League y, como si fuera poco, también debutó en la Selección Argentina mayor y compartió cancha con Lionel Messi.

Estos factores fueron los que, evidentemente, tuvo en cuenta la IFFHS (International Federation of Football History and Statistics) para elaborar el ranking de los futbolistas sub 20 que más se destacaron a lo largo de los últimos 12 meses. Y como era de esperarse, el nacido en Azul se ubicó entre los primeros 10.

El líder de esta clasificación es Lamine Yamal, quien fue candidato para ganar el Balón de Oro y el FIFA The Best Awards. El delantero del Barcelona fue escoltado por Desiré Doué, que fue clave para que el París Saint-Germain se coronará, principalmente, en la UEFA Champions League. En tanto que Estevao del Chelsea completa el podio.

Más atrás aparecen: Arda Guler de Real Madrid, Pau Cubarsi del FC Barcelona, Kenan Yildiz de la Juventus y Warren Zaire Emery también del PSG. Y recién detrás de estos cuatro asoma Franco Mastantuono, quien, entonces, se quedó con la octava posición, superando así a Rodrigo Mora del Porto y Obed Vargas del Seattle Sounders, sus dos máximos perseguidores.

El top 10 de los mejores jugadores sub 20 del 2025.

Franco Mastantuono recupera protagonismo en el Real Madrid sobre fin de año

Luego de la lesión que sufrió el primero de noviembre frente al Valencia en el Estadio Santiago Bernabéu, Franco Mastantuono volvió a pisar un campo de juego el último fin de semana en el compromiso que el Real Madrid ganó 2 a 1 por la jornada 16 de LaLiga 2025/2026 frente al Deportivo Alavés en el Estadio Mendizorroza (solo participó un minuto).

Publicidad

Publicidad

Ahora, es posible que recupere ritmo futbolístico este miércoles contra el Talavera por los 16vos de Final de la Copa del Rey. La idea es que el jugador de 18 años vuelva a tener rodaje y que ya esté apto para los siguientes partidos, tal como podrá ser el enfrentamiento con el Sevilla de sábado 20 (el último para el Merengue en el 2025).

En síntesis