Así están los cruces del Torneo Clausura 2025: el rival de Boca en octavos tras el empate ante Central Córdoba

Este fin de semana se llevó a cabo la fecha 9 del Torneo Clausura 2025, que fue fundamental para empezar a diagramar la tabla de posiciones y que lentamente empiecen a definirse los cruces de los octavos de final. Al término del empate 2-2 de Boca ante Central Córdoba, así quedaron conformados los enfrentamientos de los duelos de eliminación directa a un único compromiso.

Si bien todavía faltan 7 jornadas, la recta final está más caliente que nunca y cada encuentro es determinante. Cabe destacar que los cotejos se jugarán en el estadio del equipo mejor clasificado por puntos y en caso de igualdad en el tiempo regular, se disputará un tiempo extra con dos partes de 15 minutos. Si se mantiene el empate, las series se definen por penales. La final, en cancha neutral.

En esta fecha hubo varios resultados a resaltar. River perdió 2-0 frente a Atlético Tucumán y dejó de ser el líder de su zona, que ahora le pertenece a Deportivo Riestra. Vélez y Lanús continúan escalando posiciones y empiezan a codearse con los líderes del grupo B, mientras que luego hay un pequeño grupo de equipos en muy pocos puntos de diferencia, que varía según cada resultado.

En contraparte, en la zona A Unión de Santa Fe es el puntero y después lo persiguen Barracas Central, Boca y Central Córdoba. Apenas un poquito más atrás aparece Banfield, a pesar de que fue goleado en su partido, pero posteriormente vuelve a ocurrir lo mismo de este lado: una multitud de elencos pelea punto por punto y hasta se sacan ventaja por la diferencia de gol.

Así están hoy los cruces de octavos de final

Unión de Santa Fe vs. Sarmiento

Barracas Central vs. Rosario Central

Boca Juniors vs. Atlético Tucumán

Central Córdoba vs. San Lorenzo

Banfield vs. Lanús

Defensa y Justicia vs. Vélez

Tigre vs. River Plate

Estudiantes vs. Deportivo Riestra

Así están las tablas de posiciones

