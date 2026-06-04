Cruzeiro está interesado en Esequiel Barco y podría complicar su regreso a Independiente

De cara a la segunda parte de la temporada, en la que buscará una mejor performance en el certamen local y clasificar a las copas internacionales del próximo año, la dirigencia de Independiente ya se encuentra trabajando en el mercado de pases en búsqueda de darle un salto de calidad al plantel comandado por Gustavo Quinteros.

En este sentido, uno de los principales apuntados es Esequiel Barco. El volante ofensivo surgido de las divisiones inferiores del club viene de ser campeón con Spartak de Moscú y tendría el deseo de regresar al país por cuestiones personales.

Para lograr el retorno del campeón de la Copa Sudamericana 2017, el Rojo ya movió las primeras fichas, ya que envió una oferta formal por un préstamo sin cargo por 12 meses, más una opción de compra favorable para la institución. La misma, aún no recibió una respuesta por parte del elenco ruso.

Más allá de este interés, en las últimas horas se metió un competidor para Independiente. El mismo, es Cruzeiro de Brasil, equipo que viene de clasificar segundo a los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores, y que en esta instancia se enfrentará a Flamengo.

Según lo informado por TyC Sports, el elenco de Belo Horizonte se comunicó con los dirigentes de Spartak de Moscú para conocer sus pretensiones para desprenderse de Barco y así realizar una oferta formal, con dinero de por medio, para comprar un porcentaje de su pase.

Cabe destacar que Barco tiene contrato con el elenco ruso por un año más, hasta el 30 de junio de 2027. Su buena relación con la dirigencia podría hacer que acepten su salida, con el requisito de renovar su vínculo en caso de ser cedido a préstamo para la próxima temporada.

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Barco se mostró entrenando con ropa de Independiente

En medio del inicio de las negociaciones para su vuelta a Independiente, el mediocampista se mostró en sus redes sociales entrenando con ropa del elenco de Avellaneda. “¡Preparando lo que viene!”, escribió junto a esta serie de fotos en un gimnasio.

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