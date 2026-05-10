Qué pasa si hay empate entre Estudiantes y Racing por los octavos de final del Torneo Apertura 2026

En 1 y 57, el Pincha y la Academia se enfrentan por un lugar en los cuartos de final del certamen.

En el Jorge Luis Hirschi, por los octavos de final del Torneo Apertura, Estudiantes de La Plata, primero del Grupo A, recibe a Racing, octavo del Grupo B, para conocer a un nuevo clasificado a los cuartos de final del certamen que tendrá la gran final en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En la revancha de la final del pasado Torneo Clausura, en la que el Pincha se quedó con el título por penales, estos dos equipos buscarán el boleto a la próxima instancia, que se jugará el miércoles 13 de mayo. En caso de pasar el elenco platense seguirá jugando de local, mientras que si avanza la Academia nuevamente lo hará de visitante.

¿Qué pasa si hay empate entre Estudiantes y Racing?

Si Estudiantes y Racing finalizan empatados al cabo de los 90 minutos de juego reglamentarios con su adición, se disputará una prórroga de 30 minutos dividida en dos tiempos de 15. De persistir la igualdad al cabo de la misma, la clasificación a cuartos de final se decidirá en tanda de penales.

Los árbitros de Estudiantes vs. Racing

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Habib

Qué canal pasa Estudiantes vs. Racing

Estudiantes vs. Racing, correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura 2026 podrá verse en vivo a través de la señal de TNT Sports Premium (124 en Flow, 112 y 1018 en Telecentro y 603 y 1603 en Direc TV).

El cuadro de los cuartos de final

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