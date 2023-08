San Lorenzo tiene algunas horas para resolver la cuestión referida a la inhibición para poder intentar traer algún refuerzo mas y darle más variantes a Ruben Darío Insua.

En dialogo con “ Un buen Momento” Am 910 Radio La Red, el coordinador de futbol profesional Matias Caruzzo, confesó que “Lo de Fabricio Formiliano es así, fue ofrecido, hoy lo volvió a hablar con su agente, no sale libre y finalmente después de analizarlo no interesa y no llegará. Es un nombre que dos veces entro en consideración, pero no terminó cumpliendo las expectativas que esperábamos”.

A su vez, remarcó que Ignacio Maestro Puch es el jugador que si esta cerca ya que “Está bastante avanzado y ni bien levantemos la inhibición podría refuerzo de San Lorenzo”.

Finalmente, a 48hs para el cierre del mercado de pases, remarcó que “Lo de la inhibición estábamos trabajando para poder lograr levantarla en el día de hoy y creemos que será cuestión de horas”.