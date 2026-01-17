El dueño de Inter Miami reconoció gestiones con Conmebol para que Lionel Messi juegue la Copa Libertadores

Mientras el plantel de Inter Miami ponía primera en la pretemporada 2026 con los chequeos médicos de rutina y la presencia de Lionel Messi, la verdadera noticia de impacto ocurrió en los pasillos del predio de entrenamiento. Es que Jorge Mas, propietario de la franquicia, confirmó una gestión que excede al mercado de pases: quieren jugar la Copa Libertadores.

El empresario estadounidense aprovechó su visita al centro deportivo para dejar en claro que su ambición trasciende las fronteras de la Concacaf. En ese sentido, sin ningún tapujo, Mas admitió que el operativo ya puso primera en los escritorios. “Obviamente he tenido conversaciones con Conmebol y con Alejandro (Domínguez) para ver la participación en la Copa Libertadores“, disparó, blanqueando el contacto directo con la entidad madre del fútbol sudamericano.

La estrategia que planean desde Inter Miami

La estrategia de Mas no es pedir una invitación, como alcanzó a trascender tiempo atrás, sino establecer un mérito deportivo. “Yo creo que los campeones de la MLS, tanto como los de la Liga MX (México), a lo mejor son merecedores de un cupo“, sostuvo en diálogo con Olé, poniendo como ejemplo a su propio equipo y al Toluca de México, últimos ganadores de la liga de Estados Unidos y México, respectivamente.

Para sustentar su pedido, el dueño de las Garzas apeló a los libros de historia. “Hay precedentes, porque los clubes mexicanos anteriormente han jugado la Libertadores“, recordó, haciendo alusión al período entre 1998 y 2016 donde equipos aztecas fueron animadores constantes del torneo.

Igualmente, Mas reconoció que la ingeniería política no es sencilla, ya que involucra acuerdos diplomáticos entre Concacaf y Conmebol. No obstante, se mostró convencido de que su proyecto le serviría a todas las partes. “Si de alguna manera se puede seguir creciendo en el fútbol hemisféricamente con la participación de clubes norteamericanos y mexicanos, yo creo que la competencia sería mejor”, aclaró.

Jorge Mas, dueño de Inter Miami, sueña con incursionar en la Copa Libertadores (Getty Images).

Y por si quedaban dudas sobre su postura, ratificó: “Yo sí quisiera jugar la Libertadores y lo he dicho, lo digo públicamente, lo digo dentro de la liga“. La declaración funciona como un mensaje directo que demuestra que Inter Miami está dispuesto a viajar al sur. Aunque más aún pasa por alto el impacto que existe detrás: Messi podría competir por primera vez en el máximo certamen futbolístico de Sudamérica.

