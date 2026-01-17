Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: Riquelme no solo acelera por Maher Carrizo luego de destrabar la llegada de Hinestroza

Luego de lo que fue el empate frente a Millonarios, el plantel de Boca se prepara para afrontar el último amistoso de la pretemporada: este domingo, a las 21:00, ante Olimpia, en el Estadio Único San Nicolás de los Arroyos. Y mientras tanto, el mercado de pases continúa vigente.

Juan Román Riquelme sabe que tiene tiempo hasta el martes 20 de enero para negociar con los diferentes clubes y también con los futbolistas, a menos que luego de esa fecha, el Xeneize se desprenda de un futbolista, al exterior, ya sea por venta o un préstamo. En ese caso, el período de fichajes se extenderá hasta el 10 de marzo.

Alan Varela quiere imitar a Paredes con su regreso a Boca

Actualmente, Alan Varela se encuentra en las filas de Porto, club al que fue transferido en 12.5 millones de euros más bonos. Incluso, los de La Ribera obtuvieron un 20% de plusvalía ante una futura transferencia que sea superior al importe en que fue adquirido. Y en diálogo con el youtuber Ezzequiel, reveló cómo desea retornar a su primer amor, Boca.

A pesar de que no se puso plazos para cruzar el Atlántico y volver a jugar en Brandsen 805, Varela fue claro: “En mi cabeza siempre está el volver a Boca. Siempre tratando de llegar en buena forma, con una edad para poder dar lo mejor y poder lograr, ganar títulos”, exclamó.

Alan Varela, actual figura de Porto.

Marino Hinestroza, cerca de Boca

A lo largo de los últimos días, BOLAVIP pudo adelantar que había una diferencia de criterios en el 20% de la transferencia. Desde el lado de Boca pretendía que el club colombiano tuviese un 20% de plusvalía en una futura transferencia de Marino Hinestroza, de 23 años, en caso de que el jugador sea vendido por más de 5 millones. En tanto, desde Medellín querían que este porcentaje no fuera de plusvalía, sino que del total de una futura venta, sin importar el monto total de la transferencia que pueda darse en los próximos mercados de pases.

Después de varias idas y vueltas, este mismo medio confirmó que todo quedó solucionado, y el que salió favorecido fue el Xeneize, ya que además de los cinco millones de dólares por el 80% del pase, convenció a los colombianos de que el porcentaje restante sea por una plusvalía de cara a una futura venta.

Cabe destacar que la dirigencia de Boca se hará cargo de distintos puntos que se acordaron en el contrato, como es el mecanismo de solidaridad, algo de lo que habitualmente se responsabilizan los clubes vendedores. Ahora, solamente resta que el caleño de 23 años viaje con rumbo al barrio porteño de La Boca.

Marino Hinestroza viajará a Buenos Aires en las próximas horas para ser nuevo jugador de Boca.

Las gestiones de Boca a 3 días del cierre del mercado de pases

Obviando a Marino Hinestroza, procedente de Atlético Nacional y que viajará en las próximas horas para firmar su vínculo, Boca también apunta a Maher Carrizo, Alexis Cuello y Gastón Hernández. Pese a que el interés por los 3 mencionados es real, hay diferentes ítems que complejizan la situación de cada uno de ellos. Por un lado, será difícil negociar con Vélez y por otra parte San Lorenzo no cede en su postura para venderle jugadores al Xeneize.