¿Llegan al debut del Torneo Apertura? Las cinco bajas de River para enfrentar a Peñarol

Este sábado por la noche, River enfrenta a Peñarol en el último amistoso de pretemporada antes de comenzar el Torneo Apertura 2026 el próximo fin de semana. Mientras termina de ultimar detalles para decidir el equipo titular, Marcelo Gallardo bien sabe que no puede contar con 5 jugadores por lesión y están totalmente descartados para este compromiso en cuestión.

El pésimo 2025 no fue solo futbolístico, sino que también impactó en distintas cuestiones físicas de los protagonistas. En la vuelta a los trabajos físicos para este año, primero en Ezeiza, luego en San Martín de los Andes y ahora en Uruguay, el Millonario perdió varios futbolistas. Por ese motivo, el Muñeco tuvo que reorganizar su planteo ideal y utilizar otras variantes en este encuentro.

Lo cierto es que, para enfrentar a Peñarol, River perdió a Franco Armani, Marcos Acuña, Fabricio Bustos, Germán Pezzella y Maximiliano Meza. Si bien todos ellos están lesionados, cada uno tiene una particularidad distinta que lo diferencia del resto. Más allá de la baja en sí misma, los plazos de recuperación son diferentes y es por eso que vamos a repasar la situación que viven los 5 jugadores.

Marcos Acuña, defensor de River Plate. (Getty Images)

En primer lugar, Armani sufrió un desgarro en el gemelo durante la parte de la pretemporada llevada a cabo en la Patagonia y lo obligó a estar marginado de las canchas durante estas semanas de preparación. De hecho, está en duda su presencia en el debut ante Barracas Central, debido a que cumple 21 días de recuperación el mismo sábado 24 que River hace su estreno en el torneo.

Por otro lado, el Millonario perdió dos laterales. Acuña padece un traumatismo en un dedo del pie izquierdo, sufrido en el mismo entrenamiento que el arquero y todavía no tiene el alta médica. Además, Bustos tiene una fatiga muscular en la pierna izquierda que surgió en la práctica del viernes, es decir en la última antes del enfrentamiento amistoso frente a Peñarol en territorio uruguayo.

Publicidad

Publicidad

Fabricio Bustos, defensor de River Plate.

Además, otros dos protagonistas arrastran lesiones graves. En el caso de Pezzella, todavía transita la larga recuperación tras sufrir la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y todo indica que regresará a jugar en marzo. A su vez, Meza tiene una avulsión en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda y se estima que volverá a estar a disposición de Gallardo en el mes de abril.

ver también San Lorenzo vs. Cerro Porteño EN VIVO y ONLINE vía Disney por el amistoso de pretemporada: minuto a minuto

La posible formación de River vs. Peñarol

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño o Fausto Vera, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio, Sebastián Driussi.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE