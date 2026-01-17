Independiente Rivadavia encontró al reemplazante de Sebastián Villa en un argentino del Brasileirao

En Mendoza, la dirigencia de Independiente Rivadavia decidió no esperar a que se termine la novela del verano para dar sus propios pasos. Mientras el futuro de Sebastián Villa sigue siendo una incógnita cargada de rumores, la Lepra aceleró a fondo y abrochó a quien se asoma como su sucesor natural: Rodrigo Atencio.

El conjunto mendocino cerró la contratación del atacante de 23 años, quien llega proveniente del Sport Recife de Brasil. La operación se concretó mediante un préstamo por un año, con cargo y una opción de compra, asegurándose así una pieza de desequilibrio individual para el esquema de Alfredo Berti.

Atencio, surgido de las inferiores de Independiente de Avellaneda, puede desempeñarse como extremo por ambas bandas o enganche. Tras debutar en el Rojo en 2022 y no disfrutar de muchas oportunidades, su explosión se dio con Central Córdoba donde disputó más de 40 partidos y fue figura, lo que le valió su venta al Sport Recife.

Rodrigo Atencio volverá al fútbol argentino tras un gran paso por Central Córdoba y debutar en Independiente.

Con contrato en Brasil hasta 2029, regresa al país para calmar la urgencia de Independiente Rivadavia de encontrar un reemplazante de Villa y por sumar variantes ofensivas de cara a la Copa Libertadores. En ese sentido, además de Atencio, en Mendoza cerraron en paralelo la llegada de Bautista Dadín, delantero de la Reserva de River Plate.

Con estas dos incorporaciones, la Lepra confirma indirectamente que en el club ya imaginan la vida sin su capitán, quien se encuentra entrenando por su cuenta en su país natal, aferrado al pacto de venta que acordó con el presidente Daniel Vila para este mercado. Por el momento, todo se mantiene en vilo tras los coqueteos con River y sondeos desde Brasil y Arabia Saudita. Lo seguro es que en Mendoza ya se cubrieron las espaldas.

