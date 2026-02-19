Es tendencia:
Copa Argentina

Se confirmó el árbitro del partido entre Boca y Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina

El experimentado árbitro bahiense será el encargado de impartir justicia en el duelo de 32avos de final del certamen.

Por Marco D'arcangelo

Facundo Tello, árbitro argentino.
© GettyFacundo Tello, árbitro argentino.

En el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina, en el Estadio Padre Ernesto Martearena, Boca hace su debut frente a Gimnasia de Chivilcoy, equipo que pertenece al Torneo Federal A, con el objetivo de lograr la clasificación a la próxima instancia. 

A cinco días de este partido, AFA oficializó quién será el árbitro designado para impartir justicia en el encuentro. El mismo será Facundo Tello, juez de basta experiencia en la Liga Profesional, así como también en competencias internacionales como el Mundial de Qatar 2022. 

En esta temporada 2026, el árbitro bahiense de 43 años dirigió cinco encuentros. Tres de ellos por el Torneo Apertura, uno en la Liga de Arabia Saudita, y el tercero por la Liga de Emiratos Árabes Unidos. Su último partido fue el 13 de febrero en el triunfo de Independiente 2 a 0 frente a Lanús. 

Durante su carrera, Boca fue el equipo al que más dirigió en su carrera. En total fueron 38 duelos impartiendo justicia, con un saldo más que positivo para el elenco de la Ribera, debido a que cosechó 22 victorias, 9 empates y 7 derrotas. El último partido fue en mayo del año pasado en la igualdad 1 a 1 con Tigre. 

Por otro lado, esta vez será la primera oportunidad en la que Tello impartirá justicia en un duelo de Gimnasia de Chivilcoy, ya que esta será la segunda temporada en la que jugará en el fútbol profesional, tras un buen año en el anterior Torneo Federal A. 

Cuándo juega Boca contra Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina

El duelo entre el Xeneize y el elenco de Chivilcoy se jugará el próximo martes 24 de febrero desde las 21.15 horas, en el Estadio Padre Martearena de Salta. El mismo se podrá ver en vivo a través de la señal de TyC Sports. 

Datos claves 

  • Facundo Tello será el árbitro del debut de Boca ante Gimnasia de Chivilcoy.
  • El árbitro de 43 años dirigió a Boca en 38 ocasiones durante su carrera.
  • El partido por Copa Argentina se disputará en el Estadio Padre Ernesto Martearena.
