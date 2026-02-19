Venció al Real Madrid en la Champions, estuvo 18 meses sin jugar y hoy es figura en el fútbol argentino

Cinco fechas se han jugado ya en el Torneo Apertura 2026 del Fútbol Argentino y hay varios futbolistas que resaltaron más de lo que se esperaba, como los delanteros de Tigre, Nacho Russo y David Romero, el ecuatoriano Jordy Rivero en Huracán o Nicolás Barros Schelotto en Gimnasia. Sin embargo, hay uno que desde el apartado defensivo, está comenzando a dar que hablar: Danilo Arboleda.

El colombiano llegó a Banfield a mitad del 2025, tras disputar su último partido en el fútbol chino en mayo del 2024, y a sus 30 años le ha dado un resurgir a su carrera en la Argentina. Hoy por hoy, es estadísticamente el mejor central del fútbol argentino. Y es que el futbolista que supo vestir la camiseta del Sheriff, en aquella mítica victoria por 2 a 1 ante Real Madrid en el Santiago Bernabeu, el 28 de septiembre del 2021, por Champions League, tiene los mejores registros de las primeras cinco fechas.

Arboleda fue titular en la histórica victoria de Sheriff a Real Madrid en el Bernabéu.

De acuerdo a los datos recopilados por @DataMoroni, Danilo Arboleda es el defensor que más duelos ha ganado en las primeras cinco fechas, con un 89.66% de efectividad. Además, en el apartado aéreo, se ubica cuarto, con un 76,92% de duelos aéreos ganados, igualado con Gastón Campi, de Barracas Central, y únicamente por detrás de Ezequiel Muñoz (Gimnasia de Mendoza), Maizon Rodríguez (Unión) y el Cali Izquierdoz (Lanús).

Arboleda es el único defensor del fútbol argentino en el top cinco de ambos aspectos estadísticos, tanto por aire como por tierra. El más cercano es Alan Barrionuevo, defensor de Tigre, que registra un 88,46% de efectividad en duelos y un 76,47% en aéreos.

Danilo Arboleda tiene las mejores estadísticas defensivas del fútbol argentino en 2026. (Prensa Banfield)

Esto, lamentablemente, no termina de ser útil para Banfield, que perdió 3 de sus 5 partidos jugados en el torneo (0-1 vs. Sarmiento, 0-1 vs. Belgrano, 0-2 vs. Racing), empató con Huracán (1-1) y sólo pudo vencer a Estudiantes de Rio Cuarto (2-1), por lo que tampoco ha podido mantener la valla invicta en ninguno de sus encuentros. El Taladro marcha en el puesto 13 de la Zona B.

En síntesis

