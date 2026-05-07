Gimnasia de La Plata recibió 200 mil dólares por el ascenso de Schalke 04 a la Bundesliga

Gimnasia y Esgrima de La Plata vuelve a vivir un momento muy importante en su historia deportiva, debido a que se clasificó a los octavos de final del Torneo Apertura y ahora tendrá que enfrentar a Vélez Sarsfield, el domingo 10 de mayo en el último turno.

Mientras los comandados por Ariel Pereyra se enfocan de lleno en lo que será el cruce en Liniers, celebran que su economía recibe un ingreso que esperaban desde hace mucho tiempo. Pero todo tenía que encuadrarse. Y gracias al ascenso de Schalke 04 a la Bundesliga, luego de derrotar por 1-0 a Fortuna Düsseldorf, se concretó.

Los alemanes le otorgarán la suma de 200.000 dólares por lo que fue la venta de Felipe Sánchez, la cual tuvo un acuerdo con bonos por diferentes objetivos. Uno de ellos consistía en que si el elenco de Gelsenkirchen retornaba a la máxima categoría de su país, debían desembolsar dicha cantidad de dinero.

Después de tres temporadas en la 2. Bundesliga, el Die Königsblauen retornó a la Bundesliga y ahora buscará volver a las grandes planas del fútbol más importante de Alemania. Eso sí, Sánchez intentará tener mayor rodaje, ya que disputó varios encuentros ingresando desde el banco de suplentes. Incluso, en esta misma temporada, si juega tres partidos más, habrá un incremento de 100.000 dólares.

Felipe Sánchez, defensor de Schalke 04. (Sona Maleterova/Getty Images)

¿Cómo fue la venta de Felipe Sánchez a Schalke 04?

A mediados de 2024, Gimnasia y Esgrima de La Plata vendió a Felipe Sánchez por la suma de 1.300.000 dólares por el 100% de la ficha. A su vez, el elenco de la ciudad de las diagonales mantuvo el 20% de una plusvalía en caso de futura venta, además de que se fijaron bonos por objetivos que le podrían significar al Tripero un 1.100.000 dólares extra, de los cuales ya recaudó 300.000.

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Las estadísticas de Felipe Sánchez en Schalke 04

Desde que desembarcó en el fútbol alemán, el defensor de 22 años nacido en la ciudad santafesina de Rafaela, entre su paso por el equipo filial como en el plantel profesional, Felipe Sánchez disputó 37 partidos. Aún no convirtió goles ni aportó asistencias.

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