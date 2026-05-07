La indirecta de Independiente a AFA antes de jugar vs. Rosario Central en octavos de final: “Ojalá podamos hablar de fútbol y no de decisiones polémicas”

Independiente será visitante de Rosario Central en los octavos de final del Torneo Apertura de la Copa de la Liga, encuentro que se disputará este domingo desde las 15.00 en el Gigante de Arroyito, y desde la dirigencia ya salieron a marcar el terreno para que ni el marco ni las suspicacias que en el último tiempo se generaron en torno al Canalla y su vínculo con AFA tengan incidencia en el desempeño arbitral.

El manto de sospecha que se había iniciado en la repetición de fallos arbitrales favorables a Central, se profundizó cuando se decidió otorgar al equipo rosarino, que tiene en Ángel Di María a su máxima figura y capitán, el título de “campeón de Liga” por haber sido el que más puntos sumó en los dos torneos en que se dividió la competencia el año pasado, especialmente porque la medida se tomó sobre el cierre de la temporada, cuando la cosecha ya estaba hecha y estaban por comenzar los playoffs del Clausura.

Entendiendo que es mejor prevenir y que en el horizonte hay un partido al que es conveniente llegar con la guardia en alto, el presidente del Rojo Néstor Grindetti se expresó en redes sociales y también en una entrevista concedida a Radio La Red con un mensaje direccionado tanto a AFA como a Yael Falcón Pérez, principal responsable de impartir justicia.

“El cuerpo técnico y el plantel vienen trabajando muy bien y estamos ilusionados con pelear este campeonato hasta el final. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival muy duro, en una cancha complicada. Ojalá el domingo podamos hablar de fútbol y no de decisiones polémicas”, escribió desde su cuenta de X.

El cuerpo técnico y el plantel vienen trabajando muy bien y estamos ilusionados con pelear este campeonato hasta el final. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival muy duro, en una cancha complicada. Ojalá el domingo podamos hablar de fútbol y no de decisiones polémicas. — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) May 7, 2026

“Estamos tranquilos, nos vemos bien, en Independiente está todo para ir por el título. Entonces lo que nosotros esperamos y miramos con atención es que ninguna otra cuestión por afuera de lo futbolístico nos impida tener este campeonato. Si juegan mejor que nosotros, nos ganarán, pero que no haya otra cosa que lo determine”, agregó Grindetti.

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Y concluyó: “La palabra es atentos, otra cosa no podemos hacer. Nosotros somos muy respetuosos de las decisiones de la AFA que designó a esta terna, está todo bien. A mí no me gusta ser prejuicioso. Pero bueno, estamos ahí”.

El equipo arbitral completo para Rosario Central vs. Independiente

Yael Falcón Pérez, designado como árbitro principal, será asistido por Juan Pablo Belatti y Diego Bonfá como jueces de línea. Además, Fabrizio Llobet oficiará como cuarto árbitro. El principal responsable del VAR será Lucas Novelli, con Mauro Ramos Errasti como AVAR.

Data clave

Independiente visita a Rosario Central este domingo a las 15:00 en el Gigante de Arroyito.

visita a este domingo a las en el Gigante de Arroyito. El presidente Néstor Grindetti pidió públicamente evitar decisiones arbitrales polémicas durante el partido.

pidió públicamente evitar decisiones arbitrales polémicas durante el partido. Yael Falcón Pérez fue designado árbitro principal junto a Lucas Novelli en el VAR.