Cómo ver Belgrano vs. Unión por los cuartos de final del Torneo Apertura: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

Todos los detalles del partido entre el Pirata y el Tatengue, correspondiente a los cuartos de final del certamen doméstico.

Este martes 12 de mayo, en el estadio Julio César Villagra, Belgrano de Córdoba y Unión de Santa Fe se encontrarán frente a frente en el marco de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional. Un compromiso que abre esta instancia del certamen doméstico y que decretará al primero de los clasificados para semifinales.

Por un lado, el Pirata, comandado tácticamente por Ricardo Zielinski, logró meterse entre los ocho mejores equipos del Apertura después de doblegar, nada más ni nada menos, que a Talleres, en una nueva edición del Clásico de Córdoba. Lo hizo con una ajustada pero merecida victoria por 1-0 con tanto de Francisco González Metilli.

Por el otro, el Tatengue no hizo otra cosa que dejar en el camino a Independiente Rivadavia de Mendoza, el líder absoluto de la fase regular. Fue con un justo triunfo por 2-1 en condición de visitante, por intermedio de las anotaciones conseguidas por Brahian Cuello y Cristian Tarragona, para luego sufrir el descuento de Fabrizio Sartori.

Qué canal pasa Belgrano vs. Unión

El partido entre Belgrano de Córdoba y Unión de Santa Fe, correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, podrá visualizarse, de manera exclusiva, por la pantalla de ESPN Premium.

A qué hora se juega Belgrano vs. Unión

Belgrano de Córdoba y Unión de Santa Fe se enfrentarán este martes 12 de mayo, desde las 19 horas de la República Argentina, en el estadio Julio César Villagra.

Probables formaciones de Belgrano y Unión

BELGRANO: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández.

Publicidad

UNIÓN: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Los árbitros de Belgrano vs. Unión

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Salomé Di Iorio

El cuadro de los cuartos de final

Publicidad

DATOS CLAVE

Belgrano y Unión juegan este martes 12 de mayo a las 19:00 horas.

El partido se disputará en el estadio Julio César Villagra por ESPN Premium.

El árbitro Andrés Merlos dirigirá el encuentro de cuartos de final del Torneo Apertura.