Qué pasa si Belgrano y Unión empatan hoy en los cuartos de final del Torneo Apertura

Belgrano y Unión se enfrentan este martes, desde las 19, en el estadio Julio César Villagra, por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El Pirata viene de eliminar a Talleres en un clásico cordobés para la historia, mientras que el Tatengue también llega con envión tras eliminar a Independiente Rivadavia. Ahora, ambos van en búsqueda de meterse entre los mejores cuatro equipos del certamen.

Vale recordar que se trata de un duelo de eliminación directa. Por ende, en caso de que los equipos no se saquen diferencias en los 90 minutos, el partido se irá al alargue. Si la igualdad persiste luego de la media hora de tiempo extra, el semifinalista se decidirá a través de una definición por penales.

El ganador del cruce jugarpa con el vencedor de la llave entre Argentinos Juniors y Huracán, quienes se enfrentan este martes desde las 21.30 en La Paternal. La semifinal se llevará a cabo el sábado, con horario a definir, y se disputará en el estadio del equipo de mejor rendimiento en la fase regular.

¿Qué pasa si hay empate en Belgrano vs. Unión?

Si Belgrano gana: clasificará a las semifinales del Torneo Apertura.

Si hay empate: habrá alargue y, de persistir, la serie se definirá en penales.

Si Unión gana: clasificará a las semifinales del Torneo Apertura.

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