Malcorra, enojado con los hinchas de Independiente que lo acusan de ir para atrás ante Rosario Central: “Perdón”

El mediocampista se descargó en un posteo de Instagram sobre una jugada suya que desató una polémica.

En la tarde del domingo, Independiente perdió 3-1 ante Rosario Central y quedó eliminado del Torneo Apertura 2026, en un partidazo en el Gigante de Arroyito. Sin embargo, la polémica se desató porque Ignacio Malcorra fue acusado de ir para atrás a raíz de una jugada en la que ejecutó erróneamente y es por eso que subió un fuerte descargo que apunta contra los hinchas del Rojo.

Cuando el encuentro iba 1-1 y promediaba el segundo tiempo, tiró una pared con Matías Abaldo e ingresó al área con pelota dominada. En el momento en el que tuvo que decidir entre patear al arco o asistir a Gabriel Ávalos con un pase al medio, no hizo ni una ni otra cosa. Por ese motivo, desperdició una chance inmejorable para poner en ventaja al conjunto de Avellaneda.

No lo quiso hacer. No tengo ninguna duda. pic.twitter.com/ZOyLJoWp2t — Nacho (@nach0cai) May 10, 2026

Lo cierto es que este lunes rompió el silencio en su cuenta de Instagram. “Loco me pueden tratar de perro, de lo que quieran. Pero de ir para atrás, NUNCA“, sentenció Malcorra con un fuerte posteo sobre esa jugada. “En mi cabeza siempre estuvo el pase a Gaby (Ávalos). Cuando le voy a pegar me queda larga y me sale mal. Era arrancarle la cabeza al arquero“, argumentó también.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discursao al respecto. “Yo elegí venir a este club gigante a poder ganar algo“, manifestó sobre su todavía reciente traspaso de Rosario Central a Independiente. Además, en un claro mensaje a los hinchas del Rojo tras la eliminación, Nacho expresó: “Perdón por el resultado y no poder seguir avanzando“.

El posteo de Ignacio Malcorra en Instagram.

Publicidad

Un dato importante a tener en cuenta es que fue titular y jugó 75 minutos, hasta que fue reemplazado por Lautaro Millán. Otro punto clave a resaltar es que, aunque con sumo respeto por su anterior equipo, Malcorra fue uno de los primeros en abrazar a Ávalos en el gol, lo que también se encarga de desestimar por completo la versión que difundieron algunos hinchas de Independiente.

Cabe mencionar que Rosario Central le hizo un homenaje en la previa del compromiso, donde le otorgaron una plaqueta con una camiseta con el dorsal número 10, el cual vestía durante su estadía en el Canalla. La larga trayectoria de Nacho en Arroyito fue otro de los motivos que derivaron en este rumor, que rápidamente fue descartado por el propio protagonista.

¡DEJÓ SU HUELLA EN LOS CORAZONES CANALLAS! Nacho Malcorra fue homenajeado por la gente de Rosario Central en la previa del choque por los 8vos de final.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/oMGu2MjtVr — SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2026

Publicidad

DATOS CLAVE