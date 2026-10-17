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Torneo Clausura

Independiente Rivadavia vs. Tigre: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 13 del Torneo Clausura

Independiente Rivadavia y Tigre se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio Bautista Gargantini, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Rivadavia vs. Tigre, Torneo Clausura
Rivadavia vs. Tigre, Torneo Clausura

Independiente Rivadavia recibe a Tigre este sábado 17 de octubre desde las 17:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Bautista Gargantini.

Independiente Rivadavia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Tigre tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Independiente Rivadavia viene de perder 0-5 como visitante ante Rosario Central. El equipo ocupa el puesto 8 con 18 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Gimnasia.

Tigre perdió 1-2 como local ante Banfield en la fecha anterior. Tigre está 12° en la tabla con 12 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Argentinos Juniors.

El historial entre Independiente Rivadavia y Tigre

Independiente Rivadavia y Tigre se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 4 triunfos de Independiente Rivadavia, 1 de Tigre y 1 empate.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
12/07/2026Independiente Rivadavia vs. Tigre1-0Copa Argentina
02/04/2026Tigre vs. Independiente Rivadavia0-2Liga Profesional Argentina
06/09/2025Tigre vs. Independiente Rivadavia1-3Copa Argentina
22/08/2025Tigre vs. Independiente Rivadavia1-1Liga Profesional Argentina
15/02/2025Independiente Rivadavia vs. Tigre1-4Liga Profesional Argentina
09/12/2024Tigre vs. Independiente Rivadavia0-2Liga Profesional Argentina

Horario del partido

  • Argentina: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: TNT Sports, Max
  • Chile: TyC Sports Internacional
  • Perú: TyC Sports Internacional
  • Ecuador: TyC Sports Internacional
  • Colombia: TyC Sports Internacional
  • Venezuela: TyC Sports Internacional, inter
  • Estados Unidos: Fanatiz, ViX

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Banfield vs. Argentinos Juniors — sábado 17 de octubre, 15:00 hs
  • Platense vs. Lanús — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
  • Atlético Tucumán vs. Rosario Central — sábado 17 de octubre, 20:00 hs
  • Vélez vs. Gimnasia de Mendoza — sábado 17 de octubre, 20:00 hs
  • Racing vs. Independiente — domingo 18 de octubre, 14:45 hs
  • Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi — domingo 18 de octubre, 18:00 hs
  • Estudiantes vs. San Lorenzo — domingo 18 de octubre, 18:00 hs
  • Belgrano vs. River Plate — domingo 18 de octubre, 20:15 hs
  • Sarmiento vs. Barracas Central — lunes 19 de octubre, 19:00 hs
  • Newell's Old Boys vs. Central Córdoba — lunes 19 de octubre, 19:00 hs
  • Deportivo Riestra vs. Unión — lunes 19 de octubre, 21:15 hs

En síntesis

  • Independiente Rivadavia y Tigre se enfrentan este sábado 17 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
  • Independiente Rivadavia suma 18 puntos en el torneo.
  • Tigre suma 12 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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