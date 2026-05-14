El posteo viral de Racing contra de Darío Herrera tras perder con Rosario Central

La Academa dio a entender que el árbitro inclinó la cancha a favor del Canalla para que pase a la Semifinal del Torneo Apertura 2026.

Racing lanzó más leña al fuego mediante su cuenta de Instagram oficial, luego del caliente partido que los dirigidos por Gustavo Costas perdieron 2 a 1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito en uno de los partidos correspondientes a los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.

El club de Avellaneda cuestionó fuertemente el arbitraje de Darío Herrera, principalmente, por las expulsiones a Adrián ”Maravilla” Martínez, que fue la que más controversias generó porque no queda clara que le haya pegado un codazo en el rostro a Emanuel Coronel, y a Marco Di Cesare, que recibió la segunda amonestación tras una entrada a Enzo Copetti.

Once contra nueve en gran parte del tiempo suplementario le dejó un margen más que favorable al equipo que capitanea Ángel Di María para sentenciar la cita que finalmente se adjudicó gracias a los tantos de Gastón Ávila y de Enzo Copetti (Matías Zaracho anotó el 1 a 0 transitorio para la visita), asegurando así su cupo en la Semifinal (enfrentará a River este sábado en el Estadio Monumental).

Pero Racing no solo se descargó mediante las redes sociales. También lo hizo a través de su presidente, Diego Milito. “Hay que empezar a decir las cosas. Sabía cuando me involucré en este rol que iba a ser difícil, que me iban a mirar de costado porque vengo del fútbol. Soy un tipo del fútbol cansado como mucha gente… Es momento de reflexionar, una vez más nos sentimos robados”, apuntó el exdelantero en conversación con varios medios en zona mixta.

El posteo de Racing tras la derrota con Rosario Central.

Además, se postuló como el abanderado para ir en contra de las autoridades de la AFA: “Terminar de esta manera duele. Apelo a una reflexión para todo el fútbol, creo que el fútbol argentino está roto, esto no da para más. Todos, dirigentes, hinchas y jugadores, tenemos que reflexionar. Estoy acá a plena disposición para empezar a reconstruir el fútbol argentino de una vez por todas”.

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Así quedaron confeccionadas las Semifinales del Torneo Apertura 2026

River Plate recibirá a Rosario Central este sábado 16 de mayo en el Estadio Monumental, en tanto que el domingo será el turno de Argentino Juniors y Belgrano en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal. Los que ganen chocarán en la Final del domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.