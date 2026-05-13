Quién es el árbitro del partido entre Rosario Central y Racing por el Torneo Apertura 2026

Por los cuartos de final del Torneo Apertura, en el Estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central y Racing buscan el tercer boleto hacia las semifinales, donde ya están esperando expectantes Argentinos Juniors y Belgrano, que derrotaron a Huracán y Unión, respectivamente.
El encuentro en tierras santafesinas tiene el arbitraje de Darío Herrera, el colegiado nacido en la ciudad neuquina de Andacollo que fue elegido por la FIFA para llevar a cabo su labor en la próxima cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Darío Herrera, el árbitro del partido.
¿Cómo le fue a Rosario Central con Darío Herrera?
Darío Herrera impartió justicia ante Rosario Central en 25 oportunidades: tiene un registro de 9 victorias, 9 empates y 7 caídas. El partido más reciente con su arbitraje ocurrió en junio de 2026 y terminó con un triunfo por 2-1 frente a Estudiantes de Río Cuarto.
¿Cómo le fue a Racing con Darío Herrera?
Desde que es profesional, arbitró 32 partidos de Racing. Allí, la Academia obtuvo 13 triunfos, 9 empates y 10 caídas. El último antecedente se produjo en febrero de 2026, cuando el equipo dirigido por Gustavo Costas igualó 1-1 ante Independiente Rivadavia.
¿Qué pasa si Rosario Central y Racing empatan hoy en los cuartos de final del Torneo Apertura?
¿Qué es el ‘Goal Line’, la herramienta que suma el VAR en los cuartos de final del Torneo Apertura?
La terna arbitral de Rosario Central vs. Racing
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro Asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro Asistente 2: Pablo Acevedo
- Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
- VAR: Pablo Dóvalo
- AVAR: Adrián Delbarba
DATOS CLAVES
- Rosario Central y Racing compiten por el tercer boleto a las semifinales del torneo.
- Argentinos Juniors y Belgrano ya están clasificados tras derrotar a Huracán y Unión.
- El árbitro Darío Herrera dirigirá en el próximo Mundial de Norteamérica.