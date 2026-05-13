Quién es el árbitro del partido entre Rosario Central y Racing por el Torneo Apertura 2026

El colegiado neuquino de 41 años es el encargado de impartir justicia en el tercer partido correspondiente a los cuartos de final.

Por los cuartos de final del Torneo Apertura, en el Estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central y Racing buscan el tercer boleto hacia las semifinales, donde ya están esperando expectantes Argentinos Juniors y Belgrano, que derrotaron a Huracán y Unión, respectivamente.

El encuentro en tierras santafesinas tiene el arbitraje de Darío Herrera, el colegiado nacido en la ciudad neuquina de Andacollo que fue elegido por la FIFA para llevar a cabo su labor en la próxima cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Darío Herrera, el árbitro del partido.

¿Cómo le fue a Rosario Central con Darío Herrera?

Darío Herrera impartió justicia ante Rosario Central en 25 oportunidades: tiene un registro de 9 victorias, 9 empates y 7 caídas. El partido más reciente con su arbitraje ocurrió en junio de 2026 y terminó con un triunfo por 2-1 frente a Estudiantes de Río Cuarto.

¿Cómo le fue a Racing con Darío Herrera?

Desde que es profesional, arbitró 32 partidos de Racing. Allí, la Academia obtuvo 13 triunfos, 9 empates y 10 caídas. El último antecedente se produjo en febrero de 2026, cuando el equipo dirigido por Gustavo Costas igualó 1-1 ante Independiente Rivadavia.

La terna arbitral de Rosario Central vs. Racing

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro Asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro Asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Adrián Delbarba

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