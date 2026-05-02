Julián Carrasco, juvenil a préstamo en Temperley, se rompió los cruzados y regresará a Boca lesionado

En las últimas horas se dio a conocer una noticia para nada agradable en el fútbol argentino y es que Julián Carrasco sufrió una dura lesión en su rodilla derecha y estará un largo periodo de tiempo alejado de las canchas. De esta manera, el futbolista con actualidad en Temperley, pero que pertenece a Boca y está cedido en busca de rodaje, regresará al club dueño de su pase con esta cuestión.

En primer lugar, cabe recordar que el surgido de las divisiones inferiores del Xeneize está a préstamo en el Gasolero desde mediados de 2024, aunque fueron dos acuerdos distintos pero que se renovó al finalizarse. Sin embargo, a finales de 2026 termina el convenio, por lo que ya no jugará de nuevo hasta que finalmente deba volver al conjunto de la ribera a principios de 2027.

Julián Carrasco, juvenil de Boca a préstamo en Temperley. (@TemperleyOK)

Lo cierto es que, tal como informó Temperley en sus principales redes sociales, Carrasco sufrió una entorsis de rodilla derecha con lesión del ligamento cruzado anterior. Esta grave cuestión física requiere una rehabilitación muy extensa que, si se cumplen los plazos habituales, se estiman al menos 8 meses de recuperación, debido a la complejidad y los tiempos adecuados.

Por ese motivo, regresará a Boca aún lesionado. Esto se debe a que el futbolista de 24 años tiene que presentarse en el predio que la institución posee en Ezeiza los primeros días de enero, para realizar la pretemporada correspondiente a la nueva temporada. Allí, será evaluado y conocerá si va a ser tenido en cuenta o debe buscar una nueva salida a préstamo o con venta definitiva.

🏥 PARTE MÉDICO



👉🏼 Ezequiel Mastrolia: Distensión del músculo recto interno. Dos semanas de recuperación.



👉🏼 Julián Carrasco: Entorsis de rodilla derecha con lesión del ligamento cruzado anterior. 6/8 meses de recuperación.



¡Fuerzas, Ezequiel y Julián! 💪🏻🩵 pic.twitter.com/QsMIreTZs5 — Club A. Temperley (@TemperleyOK) May 2, 2026

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Un dato importante a tener en cuenta es que Carrasco aún no debutó en Boca. A pesar de formarse en las categorías menores y llegar a Reserva, apenas integró el banco de suplentes de Primera pero no ingresó. En ese momento, para tener minutos de juego de manera profesional, optó por salir cedido. Así las cosas, el extremo y/o volante ofensivo resolvió dejar el Xeneize momentáneamente.

En primera instancia, Julián estuvo a préstamo en Atlético Tucumán entre mediados de 2023 y de 2024. En aquella temporada completa, disputó solamente 9 partidos y no convirtió. Luego, a mitad de 2024 arribó a Temperley y acumuló un total de 28 encuentros oficiales, donde marcó un gol y repartió 2 asistencias, hasta que ocurrió esta grave lesión en su rodilla derecha.

Julián Carrasco, juvenil de Boca. (@Julian.Carrascoo)

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