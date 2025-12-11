Con goles de Zufiaurre y Bianco, Boca se impuso ante Vélez en el Trofeo de Campeones y sumó un nuevo título en la Reserva

En el Estadio Florencio Sola, Boca Juniors se impuso este jueves por 2-0 ante Vélez Sarsfield en el marco del Trofeo de Campeones de la División Reserva. Iker Zufiaurre abrió la cuenta sobre el final del primer tiempo y Lautaro Bianco liquidó la historia sobre el cierre del trámite.

En el mismo escenario, la casa de Banfield, el Xeneize conquistó el Torneo Clausura el último jueves al derrotar a Gimnasia por 4-1 en la definición por penales. Por eso, el club de la Ribera se ganó el derecho a disputar un nuevo título, esta vez ante el campeón del Apertura.

Con la presencia de Juan Román Riquelme en el palco, además de los dirigentes que manejan el rumbo del fútbol de Boca, los de Mariano Herrón fueron a buscar una nueva estrella de la categoría ante una de las inferiores más poderosas del fútbol argentino.

Fue en el segundo minuto de adición del primer tiempo cuando el Xeneize consiguió gritar el primero de la noche, que marcaría la tendencia. Desde un córner por la izquierda, Iker Zufiaurre se elevó de manera excepcional y la mandó de cabeza al fondo de la red.

Sobre el final del partido, cuando Vélez utilizaba sus últimas balas para intentar forzar la extensión del encuentro, Lautaro Bianco aprovechó la cesión de Sebastián Aranda para definir al primer palo y sentenciar la victoria por 2-0 para darle la 30° de la categoría a Boca.

La formación de Boca en el Trofeo de Campeones

Leandro Brey; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Mateo Mendía, Matías Satas; Santiago Dalmasso, Matias Calegari, Sebastián Aranda; Joaquin Ruiz; Iker Zufiaurre y Valentino Simoni.

