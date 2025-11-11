La explicación interna de Argentinos Juniors para marginar a Chiquito Romero en la recta final de la temporada: “No me sorprende”

Luego de perder la final de la Copa Argentina por penales contra Independiente Rivadavia de Mendoza, Argentinos Juniors dio vuelta la página, y por la fecha 15 del Torneo Clausura, le ganó 1 a 0 a Belgrano en condición de local. De esta manera, quedó en zona de clasificación a la Copa Libertadores a través de la tabla anual.

La sorpresa en este triunfo del Bicho en La Paternal fue que el entrenador Nicolás Diez decidió que Sergio Romero salga del equipo titular para darle lugar al arquero surgido de las divisiones inferiores, Gonzalo Siri, debido al flojo rendimiento de ‘Chiquito’ en sus primeras presentaciones.

En conferencia de prensa, el mismo DT fue consultado al respecto sobre esta decisión, ya que ante la lesión de Diego Rodríguez llamó de urgencia a Romero para que tome la posta en el arco. Sin dudar, Diez dio sus fundamentos sobre por qué volvió Siri a la titularidad.

“A Siri lo vi bien. Hago lo que siento y creo que es un partido que él merecía atajar. Son decisiones difíciles, sabemos de la experiencia de Chiquito, pero sentía que tenía que atajar Gonzalo y lo felicito”, fue la explicación del entrenador del Bicho sobre el ingreso del arquero de 22 años.

Siguiendo por la misma línea, comentó cómo se tomó el arquero la salida del equipo titular: “Está claro que con Chiquito hablé y me dijo que estaba para sumar, del lado que yo quiera. No me sorprendió la respuesta porque lo conozco”.

Desde su llegada al elenco de La Paternal, ‘Chiquito’ disputó un total de cuatro partidos entre Copa Argentina y Torneo Clausura. En los mismos, nunca mantuvo su arco en cero y recibió un total de seis goles. Además, no atajó ningún penal en la definición de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia.

El contrato de Romero en Argentinos Juniors

Tras llegar como agente libre por rescindir su contrato con Boca, ‘Chiquito’ firmó su vínculo con Argentinos Juniors a corto plazo, ya que la fecha de vencimiento es el 31 de diciembre de este año. Debido a que no se renovará el mismo, todo apunta a que se marchará tras la culminación de la temporada.

Como consecuencia de esto, de cara al cierre del campeonato se espera que Siri continúe como el arquero titular, por lo que Romero seguirá siendo suplente. En la próxima fecha, el Bicho buscará asegurar la clasificación a octavos de final en condición de visitante ante Estudiantes.

