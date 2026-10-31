La Primera Nacional al rojo vivo: se definen los finalistas por el ascenso

Todos los partidos se jugarán en simultáneo y comenzarán a las 15 horas, mientras que el descenso se definirá el próximo lunes.

Jornada de definiciones en la Primera Nacional. Este sábado, a partir de las 15 horas, se jugarán trece partidos en simultáneo para definir quiénes serán los finalistas que irán por el ascenso a Primera División, pero también para determinar cómo quedan los cruces de los playoffs. Por otro lado, el próximo lunes será la definición del descenso, que tiene a tres protagonistas importantes.

Por un lado se definirá la Zona A que tiene a Ferro y a Godoy Cruz como posibles finalistas. Los de Caballito, que hicieron un certamen casi perfecto, llegan a la última jornada con 65 puntos y visitarán a Acassuso, uno de los equipos que ya perdió la categoría. Por su parte, el Tomba -tiene 63 puntos- recibirá a Almirante Brown en Mendoza.

Ferro quiere volver a Primera tras más de dos décadas. (Foto: Prensa Ferro).

Un detalle no menor es que ante igualdad de puntos, quien se clasifica a la final por el ascenso es el que tenga mayor diferencia de gol y en este caso es el conjunto mendocino, que cuenta con +19, mientras que el Verde solamente tiene +7.

Godoy Cruz lucha por regresar a la máxima categoría luego de un año. (Foto: Prensa Godoy Cruz).

Por el lado de la Zona B, quienes tienen chances de ser finalistas con tres equipos: Tristán Suárez, Atlanta y Temperley, aunque el Gasolero está prácticamente descartado por la diferencia de gol que tiene en relación al Lechero, quien lidera la zona con 63 unidades, tres más que el Gasolero.

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Tristán Suárez recibirá en Ezeiza a Deportivo Maipú, mientras que Atlanta -61 puntos- jugará de local ante Ferrocarril Midland. Temperley se medirá ante Güemes en Santiago del Estero. Cabe destacar que el vencedor de esta zona se verá las caras ante Ferro o Godoy Cruz en la final por el ascenso a Primera, mientras que los que no accedan a dicho duelo jugarán el reducido por el segundo ascenso.

Tristán Suárez lidera la Zona B. (Foto: Prensa Tristán Suárez).

¿Cómo se definen los ascensos a Primera?

Los ganadores de cada una de las zonas se verán las caras en una final a partido único en cancha neutral: el ganador asciende a Primera, mientras que el perdedor se suma al reducido en cuartos de final. Por otro lado, del segundo al octavo de cada una de las zonas, disputarán el reducido completo.

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La tabla de posiciones de la Zona A

La tabla de posiciones de la Zona B

El lunes se define el último descenso

Los últimos dos equipos de cada zona pierden la categoría. De los cuatro descensos ya se conocen a tres equipos que militarán la próxima temporada en la Tercera División: se trata de Acassuso, San Miguel y Güemes. Resta saber la última plaza que nadie quiere ocupar.

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Nueva Chicago y Patronato tienen 37 puntos, Chacarita cuenta con 39. El próximo lunes, a partir de las 15 horas, el Patrón visitará a Atlético Rafaela, mientras que los de Mataderos se verán las caras ante los de San Martín. Cabe remarcar que, en esta oportunidad, en caso de igualdad de puntos, el descenso se define mediante un partido desempate.

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