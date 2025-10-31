Los 12 jugadores que tienen que volver a River en diciembre

Teniendo en cuenta que este mismo sábado habrá elecciones de comisión directiva con cinco alternativas diferentes y que en el plano futbolístico el propio Marcelo Gallardo dijo que esperará a hacer un balance de fin de año antes de decidir su continuidad, pocas cosas pueden darse por seguras en River de acá a diciembre.

Pero incluso con esos dos grandes aspectos pendientes de resolución, sí es un hecho concreto que el club recibirá de regreso a doce futbolistas de su pertenencia que actualmente se encuentran cedidos a préstamo en otros clubes, sobre quienes se deberá decidir la permanencia o una nueva salida.

Alexis González: el delantero de 20 años oriundo de posadas está cedido en Audax Italiano de Chile, donde lleva convertidos 3 goles en 17 partidos disputados. Está valuado en 75 mil euros según la última actualización de Transfermarkt. En su regreso a River, podría buscarse una nueva salida a préstamo o quedarse a integrar el plantel de Reserva.

Oswaldo Valencia: el delantero colombiano de 22 años está en el Cucuta Deportivo de la Segunda División de su país, equipo al que se vinculó a mediados del año pasado y del que debía regresar al Millonario para mediados del corriente, pero se llegó a un acuerdo entre las partes para su continuidad hasta diciembre. En la misma fecha vence su contrato y no hay expectativas de renovación.

Gonzalo Trindade: el lateral izquierdo de 21 años se sumó a Central Córdoba en agosto del año pasado, a préstamo por 18 meses. Tuvo menos continuidad de la que se esperaba y volverá en diciembre a River, donde tiene contrato hasta 2027 pero pocas chances de quedarse.

Tomás Castro Ponce: el mediocampista de 24 años finalizará en diciembre su préstamo con Almagro, donde se convirtió en un jugador importante desde su llegada a principios de año. Volverá a River, pero se irá libre porque no habrá renovación del contrato que también vence en diciembre.

Tobías Leiva: el mediocampista de 21 años había tenido mucha participación con Aldosivi en el Apertura, pero una lesión lo relegó mucho para el actual Torneo Clausura, en el que solo participó de cinco partidos. Su cesión se dio sin cargo ni opción de compra, por lo que regresará al Millonario, donde le queda contrato hasta diciembre de 2026, para resolver su futuro.

Franco Alfonso: el extremo de 23 años había estado cedido en Huracán y pasó luego a Central Córdoba de Santiago del Estero, donde tuvo menos participación de la esperada. Con contrato hasta diciembre de 2026, su vuelta a River será solo pasajera, porque volverán a buscarle otro destino.

Tomás Nasif: el delantero de 21 años no ha podido disputar ni un solo partido del Torneo Clausura con Banfield a causa de una lesión en el tobillo que requirió cirugía. Volverá a River en diciembre y deberá resolver su futuro.

Daniel Zabala: el defensor de 22 años que finalizará su contrato de cesión en Huracán parece ser, entre todos, el jugador con más chances de pelear por un lugar para quedarse en River. Su préstamo tiene una opción de compra de 1.2 millones de dólares por el 50 por ciento de la ficha, algo de lo que no harán uso desde El Globo por no haber podido terminar de comprobar su valía a causa de las lesiones.

Tiago Serrago: el volante ofensivo de 21 años destaca como una de las figuras más importantes de Aldosivi de Mar del Plata en su lucha por permanecer en Primera División. En River tiene contrato hasta diciembre de 2026 y será Gallardo, en caso de seguir, quien defina si lo tendrá en cuenta de cara al año próximo.

Elián Giménez: el mediocampista de 21 años tuvo actuaciones destacadas en Sarmiento, aunque comenzó a alternar titularidades y suplencias desde la llegada de Facundo Sava como entrenador. Está bien valorado en River por sus destacadas actuaciones en Reserva y tiene contrato hasta diciembre de 2026. Sarmiento no ejecutaría la opción de compra de 1.5 millones de dólares por el 50 por ciento del pase. Otro sobre el que habrá que decidir permanencia o nueva salida.

Tomás Galván: viene teniendo buenas actuaciones en Vélez, donde Guillermo Barros Schelotto querría retenerlo. La opción de compra para El Fortín es de 1.6 millones de dólares por la totalidad del pase y hay buenas expectativas respecto a que pueda concretarse. El mediapunta tiene 25 años.

Ezequiel Centurión: el arquero que renovó contrato con River hasta diciembre de 2026 antes de salir cedido a Independiente Rivadavia, donde se adueñó de la titularidad, deberá volver al club para que se decida su futuro.

Enzo Díaz se vende

Otro que está a préstamo hasta diciembre es Enzo Díaz, el jugador con más rodaje en River entre los cedidos. Pero ya es un hecho que Sao Paulo ejercerá la opción de compra y se quedará con el cien por ciento de la ficha del jugador a cambio de 2 millones de dólares.