Tigre negoció con River e incorporó un refuerzo de 100 millones

Mientras se empieza a despedir el 2025, los clubes continúan negociando por los refuerzos para competir en la próxima temporada y afrontar un mejor año deportivo. En esa sintonía se encuentra Tigre, que de la mano de Diego Dabove tratará de no mirar la tabla del descenso y pelear arriba. Para ello, incorporó a un jugador de River.

A lo largo de las últimas horas, y luego de varias negociaciones, los directivos del Matador se pusieron de acuerdo con sus pares del Millo para que Tiago Serrago, delantero de 21 años y que jugó la última temporada con la camiseta de Aldosivi, se sume al plantel del ex entrenador de Argentinos Juniors.

El juvenil nacido en Palermo viene de anotar dos goles (aportó una asistencia) en los 27 encuentros que afrontó con el Tiburón, y ahora buscará revancha con el elenco de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Su arribo se produjo por medio de un préstamo hasta fines de 2026, sin cargo y con una opción de compra de 1.6 millones de dólares por la mitad de su pase.

Antes de que se concretara la operación con Martín Suárez, el presidente de la institución situada en Victoria, los directivos riverplatenses se encargaron de prolongar el contrato de Serrago, a quien le elevaron la cláusula de rescisión: estaba fijada en 30 millones y pasó a 100 millones de euros.

El contrato de Tiago Serrago en River

Actualmente, Tiago Serrago cuenta con un contrato en la institución del barrio porteño de Núñez hasta el 31 de diciembre de 2027. Lógicamente, dependiendo de cómo le vaya en Tigre, se barajará la posibilidad de que el mismo sea extendido. Su cláusula de rescisión es por 100.000.000 de euros.

DATOS CLAVES

