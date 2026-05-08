Después de su paso por la República Democrática del Congo y Siria, el estratega se encuentra sin trabajo desde mediados de 2024.

Ferro Carril Oeste es una institución histórica del fútbol argentino y los fanáticos anelan con su retorno a la Primera División, lugar que perdió en el año 2000. Y como si fuese poco, a los dos años se decretó la quiebra. Poco a poco fue recuperando terreno, pero aún no pudo volver a la máxima categoría. Ese es el sueño que tiene Héctor Cúper.

El entrenador de 70 años, que está sin trabajo desde mediados de 2024 tras lo que fue su paso por la selección de la República Democrática del Congo, que ahora disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y también por la de Siria, donde llevó a cabo su última labor.

Pese a que nunca tuvo la chance de ser el entrenador de Ferro, que viene de contratar a Juan Manuel Sara tras lo que fue la salida de Sergio Rondina, el ex DT de Huracán y Lanús, que la mayor parte de su carrera la realizó en el exterior, tiene el deseo de volver a la institución de Caballito, con la que fue campeón en 1982 y 1984 durante su etapa como futbolista profesional.

“Me gustaría dirigir a Ferro. A mí me gusta dirigir y soy feliz haciéndolo. Me encantan los desafíos y agarrar un equipo que no lo espera nadie”, sostuvo el ex entrenador de Valencia e Inter de Milán en diálogo con Ferro Stream. ¿Se le cumplirá el sueño a futuro?

Héctor Cúper durante su paso por la Selección de Siria. (Adam Nurkiewicz/Getty Images)

La carrera de Héctor Cúper como entrenador

Huracán — 1993 a 1995

Lanús — 1995 a 1997

Mallorca — 1997 a 1999

Valencia CF — 1999 a 2001

Inter de Milán — 2001 a 2003

Mallorca — 2004 a 2005

Real Betis — 2007

Parma — 2008

Selección de Georgia — 2008 a 2009

Aris Salónica — 2009 a 2011

Racing de Santander — 2011

Orduspor — 2013

Al Wasl — 2013 a 2014

Selección de Egipto — 2015 a 2018

Selección de Uzbekistán — 2018 a 2019

Selección de RD Congo — 2021 a 2022

Selección de Siria — 2023 a 2024

Publicidad

DATOS CLAVES