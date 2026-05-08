Ferro Carril Oeste es una institución histórica del fútbol argentino y los fanáticos anelan con su retorno a la Primera División, lugar que perdió en el año 2000. Y como si fuese poco, a los dos años se decretó la quiebra. Poco a poco fue recuperando terreno, pero aún no pudo volver a la máxima categoría. Ese es el sueño que tiene Héctor Cúper.
El entrenador de 70 años, que está sin trabajo desde mediados de 2024 tras lo que fue su paso por la selección de la República Democrática del Congo, que ahora disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y también por la de Siria, donde llevó a cabo su última labor.
Pese a que nunca tuvo la chance de ser el entrenador de Ferro, que viene de contratar a Juan Manuel Sara tras lo que fue la salida de Sergio Rondina, el ex DT de Huracán y Lanús, que la mayor parte de su carrera la realizó en el exterior, tiene el deseo de volver a la institución de Caballito, con la que fue campeón en 1982 y 1984 durante su etapa como futbolista profesional.
“Me gustaría dirigir a Ferro. A mí me gusta dirigir y soy feliz haciéndolo. Me encantan los desafíos y agarrar un equipo que no lo espera nadie”, sostuvo el ex entrenador de Valencia e Inter de Milán en diálogo con Ferro Stream. ¿Se le cumplirá el sueño a futuro?
Héctor Cúper durante su paso por la Selección de Siria. (Adam Nurkiewicz/Getty Images)
La carrera de Héctor Cúper como entrenador
- Huracán — 1993 a 1995
- Lanús — 1995 a 1997
- Mallorca — 1997 a 1999
- Valencia CF — 1999 a 2001
- Inter de Milán — 2001 a 2003
- Mallorca — 2004 a 2005
- Real Betis — 2007
- Parma — 2008
- Selección de Georgia — 2008 a 2009
- Aris Salónica — 2009 a 2011
- Racing de Santander — 2011
- Orduspor — 2013
- Al Wasl — 2013 a 2014
- Selección de Egipto — 2015 a 2018
- Selección de Uzbekistán — 2018 a 2019
- Selección de RD Congo — 2021 a 2022
- Selección de Siria — 2023 a 2024
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DATOS CLAVES
- Héctor Cúper expresó su deseo de dirigir a Ferro Carril Oeste tras quedar libre.
- Juan Manuel Sara asumió recientemente como entrenador del club tras la salida de Sergio Rondina.
- El club perdió la categoría en 2000 y sufrió una quiebra en el año 2002.