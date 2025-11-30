Es tendencia:
La rompió en Argentinos ante Boca y los hinchas de todos los equipos lo pidieron como refuerzo: “Es Zidane”

A pesar de la derrota del Bicho, tuvo un buen rendimiento individual y fue reconocido en redes sociales.

Por Agustín Vetere

Federico Fattori, figura de Argentinos Juniors.
Federico Fattori, figura de Argentinos Juniors.

Por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors venció este domingo por 1-0 a Argentinos Juniors en La Bombonera. El combinado dirigido por Claudio Úbeda se metió entre los cuatro mejores de la competencia y ya espera por Racing o Tigre.

Del otro lado, el Bicho cerró un destacado semestre en el que se quedó con las manos vacías en cuanto a títulos, aunque tiene para celebrar la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Tras un buen partido ante Boca, los de Nico Diez comenzaron las vacaciones.

A pesar de la derrota de los de La Paternal, los hinchas del fútbol argentino destacaron a uno de sus titulares en las redes sociales. Se trata de Federico Fattori, que cerró un gran año con la camiseta del Bicho y en La Bombonera volvió a tener un destacado compromiso.

El mediocampista complicó el panorama para el Xeneize, que tuvo que batallar de más para conseguir el boleto a las semifinales. En ese contexto, hinchas de todos los clubes de la Primera elogiaron a Fattori y lo pidieron para sus equipos en el próximo mercado de pases.

“Fattori es Zidane”, resumió uno de los usuarios. Otro, en cambio, resaltó: “Es por escándalo el mejor mediocampista del fútbol argentino y por muchísima diferencia sobre el resto. Nada que envidiarle a Paredes”.

DATOS CLAVE

  • El mediocampista Federico Fattori fue el jugador más destacado de Argentinos Juniors.
  • Hinchas de la Primera División lo elogiaron y lo pidieron para sus equipos en el próximo mercado de pases.
  • Un usuario resumió el nivel de Fattori como si fuera “Zidane”, destacando su desempeño.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Gallardo pasó la escoba en River, pero creo que Casco, Nacho Fernández y Borja están mal limpiados"

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

