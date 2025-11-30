La rompió en Argentinos ante Boca y los hinchas de todos los equipos lo pidieron como refuerzo: “Es Zidane”

Por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors venció este domingo por 1-0 a Argentinos Juniors en La Bombonera. El combinado dirigido por Claudio Úbeda se metió entre los cuatro mejores de la competencia y ya espera por Racing o Tigre.

Del otro lado, el Bicho cerró un destacado semestre en el que se quedó con las manos vacías en cuanto a títulos, aunque tiene para celebrar la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Tras un buen partido ante Boca, los de Nico Diez comenzaron las vacaciones.

A pesar de la derrota de los de La Paternal, los hinchas del fútbol argentino destacaron a uno de sus titulares en las redes sociales. Se trata de Federico Fattori, que cerró un gran año con la camiseta del Bicho y en La Bombonera volvió a tener un destacado compromiso.

El mediocampista complicó el panorama para el Xeneize, que tuvo que batallar de más para conseguir el boleto a las semifinales. En ese contexto, hinchas de todos los clubes de la Primera elogiaron a Fattori y lo pidieron para sus equipos en el próximo mercado de pases.

“Fattori es Zidane”, resumió uno de los usuarios. Otro, en cambio, resaltó: “Es por escándalo el mejor mediocampista del fútbol argentino y por muchísima diferencia sobre el resto. Nada que envidiarle a Paredes”.

