El pasado fin de semana, Gimnasia fue víctima de uno de los errores arbitrales más groseros del último tiempo en el fútbol argentino. Ariel Penel, a instancias del VAR conducido por Diego Abal, le anuló un gol sobre la hora al Lobo por una inexistente posición adelantada (no hay fuera de juego en un córner) y lo privó de sumar de a tres ante Sarmiento.

“Nos equivocamos, cometimos un error, pero no venimos a perjudicar a nadie”, reconoció Penel un rato después del encuentro, tras haberle pedido disculpas a la gente de La Plata. “Recibimos una comunicación del VAR y al ser una jugada de offside nosotros no podemos ir a revisarla”, agregó.

Lo cierto es que las sanciones no tardaron en llegar. El pasado martes se dieron a conocer las designaciones para la fecha 19 de la Liga Profesional y no solo no aparece el juez principal, sino que no figura nadie de la terna. Ninguno impartirá justicia este fin de semana hasta nuevo aviso.

Ariel Penel (árbitro principal), Ariel Scime, Daiana Milone (jueces de línea), Ramiro López (cuarto árbitro), Diego Abal (VAR) y Gerardo Carretero (AVAR). Todo el equipo, parado. Algunos creen que será cuestión de un par de fechas y otros creen que el castigo será hasta el final del torneo. Una medida poco común, pero necesaria.