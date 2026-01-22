Los 10 equipos de la Liga Profesional que arrancan el Torneo Apertura 2026 comprometidos con el descenso

El fútbol argentino comienza con cinco encuentros que se disputan este jueves 22 de enero, siendo que Aldosivi – Defensa y Justicia protagonizan el primero de ellos. La primera jornada del Torneo Apertura 2026 finalizará este domingo, pero más allá de los juegos que se disputarán, hay muchos hinchas que inician el año con la soga al cuello.

La bendita tabla de promedios es lo que preocupa a gran parte de la población argentina, ya que es uno de los métodos para descender a la Primera Nacional, algo que pasó con San Martín de San Juan y también con Godoy Cruz a fines del último año. Y ahora, son 10 los equipos que miran de reojo a la zona roja.

Belgrano, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Central Córdoba, Atlético Tucumán, Newell’s, Banfield, Aldosivi, Sarmiento, y los recientemente ascendidos Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, tendrán que iniciar su participación con el pie derecho, además de mantener un buen andar para evitar que, en diciembre próximo, tengan que bajar de categoría.

Cabe destacar que tanto el Blanquinegro, como así también el León del Imperio, debido a que afrontan su primera temporada en la máxima categoría del fútbol argentino, dividen diferente al resto y no por las últimas tres temporadas. Por lo tanto, serán vitales los resultados que consigan para impedir que la soga ajuste al cuello.

Tabla de promedios de la Liga Profesional

# Equipo Prom Pts PJ 24 25 26 1 Boca 1.767 129 73 67 62 0 2 Racing 1.685 123 73 70 53 0 3 River 1.685 123 73 70 53 0 4 Vélez 1.589 116 73 76 40 0 5 Argentinos Juniors 1.548 113 73 56 57 0 6 Rosario Central 1.548 113 73 47 66 0 7 Independiente 1.507 110 73 63 47 0 8 Lanús 1.493 109 73 59 50 0 9 Huracán 1.493 109 73 62 47 0 10 Talleres 1.452 106 73 72 34 0 11 Estudiantes de La Plata 1.438 105 73 63 42 0 12 Deportivo Riestra 1.370 100 73 48 52 0 13 Unión 1.356 99 73 60 39 0 14 Barracas Central 1.342 98 73 49 49 0 15 Defensa y Justicia 1.315 96 73 58 38 0 16 San Lorenzo 1.315 96 73 45 51 0 17 Platense 1.260 92 73 57 35 0 18 Independiente Rivadavia 1.219 89 73 46 43 0 19 Tigre 1.205 88 73 39 49 0 20 Instituto 1.192 87 73 53 34 0 21 Belgrano 1.178 86 73 49 37 0 22 Gimnasia y Esgrima de La Plata 1.178 86 73 48 38 0 23 Central Córdoba 1.151 84 73 42 42 0 24 Atlético Tucumán 1.151 84 73 50 34 0 25 Newell’s 1.123 82 73 49 33 0 26 Banfield 1.041 76 73 41 35 0 27 Aldosivi 1.031 33 32 0 33 0 28 Sarmiento 0.959 70 73 35 35 0 29 Gimnasia de Mendoza 0.000 0 0 0 0 0 30 Estudiantes de Río Cuarto 0.000 0 0 0 0 0

