Los 10 equipos de la Liga Profesional que arrancan el Torneo Apertura 2026 comprometidos con el descenso

La zona roja de la tabla está que arde, pese a que la temporada 2026 del fútbol argentino está a punto de comenzar.

Por Julián Mazzara

El trofeo del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
El fútbol argentino comienza con cinco encuentros que se disputan este jueves 22 de enero, siendo que Aldosivi Defensa y Justicia protagonizan el primero de ellos. La primera jornada del Torneo Apertura 2026 finalizará este domingo, pero más allá de los juegos que se disputarán, hay muchos hinchas que inician el año con la soga al cuello.

La bendita tabla de promedios es lo que preocupa a gran parte de la población argentina, ya que es uno de los métodos para descender a la Primera Nacional, algo que pasó con San Martín de San Juan y también con Godoy Cruz a fines del último año. Y ahora, son 10 los equipos que miran de reojo a la zona roja.

Belgrano, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Central Córdoba, Atlético Tucumán, Newell’s, Banfield, Aldosivi, Sarmiento, y los recientemente ascendidos Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, tendrán que iniciar su participación con el pie derecho, además de mantener un buen andar para evitar que, en diciembre próximo, tengan que bajar de categoría.

Cabe destacar que tanto el Blanquinegro, como así también el León del Imperio, debido a que afrontan su primera temporada en la máxima categoría del fútbol argentino, dividen diferente al resto y no por las últimas tres temporadas. Por lo tanto, serán vitales los resultados que consigan para impedir que la soga ajuste al cuello.

Tabla de promedios de la Liga Profesional

#EquipoPromPtsPJ242526
1Boca1.7671297367620
2Racing1.6851237370530
3River1.6851237370530
4Vélez1.5891167376400
5Argentinos Juniors1.5481137356570
6Rosario Central1.5481137347660
7Independiente1.5071107363470
8Lanús1.4931097359500
9Huracán1.4931097362470
10Talleres1.4521067372340
11Estudiantes de La Plata1.4381057363420
12Deportivo Riestra1.3701007348520
13Unión1.356997360390
14Barracas Central1.342987349490
15Defensa y Justicia1.315967358380
16San Lorenzo1.315967345510
17Platense1.260927357350
18Independiente Rivadavia1.219897346430
19Tigre1.205887339490
20Instituto1.192877353340
21Belgrano1.178867349370
22Gimnasia y Esgrima de La Plata1.178867348380
23Central Córdoba1.151847342420
24Atlético Tucumán1.151847350340
25Newell’s1.123827349330
26Banfield1.041767341350
27Aldosivi1.03133320330
28Sarmiento0.959707335350
29Gimnasia de Mendoza0.00000000
30Estudiantes de Río Cuarto0.00000000
DATOS CLAVES

  • Torneo Apertura 2026 comienza el 22 de enero con el partido Aldosivi – Defensa y Justicia.
  • 10 equipos, incluidos Belgrano y Newell’s, inician el torneo comprometidos con los promedios.
  • Gimnasia (M) y Estudiantes (RC) dividen distinto en la tabla por ser recién ascendidos.
Julián Mazzara

