Con Lisandro López, los convocados de Belgrano para la final del Apertura 2026 ante River

Zielinski citó a 25 futbolistas para el encuentro decisivo ante el Millonario. Esta tarde, el plantel recibió el apoyo de miles de hinchas en Alberdi.

Belgrano tiene todo definido para enfrentar a River por la final del Torneo Apertura 2026. Ricardo Zielinski confirmó la lista de convocados para enfrentar al Millonario, con 25 futbolistas que intentarán darle al Pirata la primera estrella de su historia en la máxima categoría.

La gran sorpresa es la aparición de Lisandro López, el zaguero que se lesionó temprano en la semifinal ante Argentinos Juniors. El ex Boca no se quiere perder la cita máxima, aunque todo indica que no será de la partida y será uno de los dos nombres que quedará afuera del banco de suplentes.

La lista es exactamente la misma que dijo presente en La Paternal el pasado fin de semana. Los mismos 25 futbolistas fueron los que viajaron a Buenos Aires en el encuentro que terminó 1 a 1 y luego se definió en los penales.

Este sábado por la tarde, el plantel fue despedido en el Gigante de Alberdi con una impresionante multitud de simpatizantes. El estadio estaba lleno para darle el último aliento al equipo, que intentará imponerse este domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Los convocados de Belgrano

Arqueros : Thiago Cardozo y Manuel Vicentini.

: Thiago Cardozo y Manuel Vicentini. Defensores : Álvaro Ocampo, Agustín Falcón, Adrián Spörle, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Federico Ricca, Lisandro López y Alcides Benítez.

: Álvaro Ocampo, Agustín Falcón, Adrián Spörle, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Federico Ricca, Lisandro López y Alcides Benítez. Mediocampistas : Adrián Sánchez, Santiago Longo, Ramiro Hernandes, Juan Velázquez, Gonzalo Zelarayán, Julián Mavilla, Jeremías Lucco, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli y Lucas Tulián.

: Adrián Sánchez, Santiago Longo, Ramiro Hernandes, Juan Velázquez, Gonzalo Zelarayán, Julián Mavilla, Jeremías Lucco, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli y Lucas Tulián. Delanteros: Nicolás Fernández, Franco Vázquez, Lautaro Ismael Gutiérrez, Lucas Passerini y Emiliano Rigoni.

📋 #CitadosBelgrano | Estos son los convocados para jugar contra River, por la Final del Torneo Apertura.#JuegaLaB 🏴‍☠️ pic.twitter.com/WEGPwOXD8b — Belgrano (@Belgrano) May 24, 2026

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La posible formación de Belgrano para enfrentar a River

De no haber sosrpresas de último momento, el Pirata saldría a la cancha con Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini.

El encuentro entre River y Belgrano se llevará a cabo este domingo 24 de mayo a las 15.30 en el Estadio Alberto Kempes. El encargado de impartir justicia será el árbitro Yael Falcón Pérez. Todo se podrá ver por las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports.