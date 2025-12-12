La vieja frase de Borja que confirma sus deseos de jugar en Boca: “Por ahí a los hinchas de River no le guste mucho”

Miguel Ángel Borja eligió un camino poco diplomático para transitar los últimos días de su contrato con River. A poco más de dos semanas de que su vínculo expire y se cierre oficialmente su ciclo en Núñez, el colombiano soltó una inesperada bomba asegurar que “nunca digas de esta agua no he de beber” ante la consulta sobre un eventual llamado de Juan Román Riquelme para mudarse a nada menos que Boca.

Este coqueteo mediático con el Xeneize, a través de una entrevista con ESPN, que incluyó la revelación de que su propio hermano es simpatizante boquense, no solo sorprendió por su timing, sino que también obligó a rebobinar el casete una década atrás. Y es que esta reciente provocación a la parcialidad de River tiene un antecedente potente que data de noviembre de 2014, la cual expone por duplicado un sutil flirteo del Colibrí con el Mundo Boca.

En aquel entonces, Borja vestía la camiseta de Olimpo de Bahía Blanca y con un potente derechazo le marcó el gol del empate 1-1 a River, en el Monumental, que por entonces peleaba codo a codo el título del Campeonato de Primera División con Racing. Sin embargo, lo interesante de aquella historia no fue solo el gol, sino su celebración y posterior declaración: festejó el tanto realizando el famoso “Topo Gigio”.

El revuelo fue imposible de evitar. Y días después del partido, el colombiano respondió a la controversia, aunque lo hizo fiel a su estilo: redoblando la apuesta. “Marcarle a River y quitarle el título fue algo especial. Hice el famoso Topo Gigio como hacía Riquelme, por ahí no le gustó mucho a la hinchada de River, pero bueno“, declaró el colombiano, asegurando que fue “algo del momento” y que “no fue con la intención de ofenderlo al hincha de River“. Una frase que, inevitablemente, resurge hoy y le añade contexto a la inesperada bomba que soltó tras su salida de Núñez.

Un coqueteo con historia

Pese a que la reciente entrevista fue el detonante de la resurrección mediática de su Topo Gigio en el Monumental, el propio Borja fue quien admitió que su carrera estuvo cerca de relacionarse directamente con Boca. “Tenía contrato con Palmeiras y ellos decidieron que yo llegara a Junior de Barranquilla… pero antes tuve acercamiento con el Consejo de Fútbol y no se dio por temas ajenos a lo deportivo”, reconoció el delantero.

Ahora, tras un ciclo de altibajos, el delantero se encuentra libre, dejando atrás su elevada cifra de 8.6 millones de dólares que River pagó por su pase en su momento. Sus primeros pretendientes partirían del fútbol de Rusia y Países Bajos. No obstante, aprovechó a dejar una puerta abierta a un regreso explosivo al fútbol argentino, que, de todas formas, tiene más guiños del destino que lo esperado.

