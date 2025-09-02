Lo quiso Boca, estuvo a un paso de River y ahora quiere retirarse a los 30 años: “Muchas veces lo pienso”

En el último tiempo las carreras de los deportistas profesionales vivieron una importante extensión, donde ya no es ninguna sorpresa ver futbolistas que rozan los 40 años edad. En ese contexto, Juan Brunetta que hoy se desempeña en Tigres de la UANL, va contra la corriente y tiene planeado anunciar su retiro cuando pase la barrera de los 30. “Lo pienso y por qué no?”, manifestó.

El mediocampista argentino es del gusto de Juan Román Riquelme y estuvo cerca de llegar a Boca en varios mercados de pases desde que es presidente, pero su arribo al Xeneize nunca se concretó. En la vereda contraria, River también intentó negociar para hacerse de su ficha, aunque por distintos motivos las tratativas no avanzaron positivamente y continuó en México.

Pero claro que la sorpresa más grande se hizo presente cuando un futbolista de 28 años de edad que jugó en tres equipos de Argentina, tuvo un paso por el fútbol italiano y hace tiempo que milita en clubes de México, anunció que no tiene pensado seguir siendo profesional una vez que cumpla 30 años.

Juan Brunetta y un deseo poco común. (Foto: Getty)

La confesión de Juan Brunetta por su retiro anticipado

Según manifestó en el podcast La Capitana, Brunetta fue bastante claro con su postura. “Muchas veces lo pensé y lo pienso. No sé si tendré una carrera tan extensa, son muchos años estar lejos de mi familia, de mi casa. Siempre le digo a mi hermano que a los 30 o 31 años, si Dios quiere, hasta dejaría de jugar”, manifestó el volante ofensivo.

Luego entró aún más en detalle y continuó: “No sería profesional, pero sí jugaría con él, con mis amigos en Argentina. Es una opción…”. Pocos segundos más tarde, el surgido de las inferiores de Arsenal de Sarandí y con pasado en Belgrano de Córdoba añadió: “Siempre me gustó el fútbol, vuelvo a Argentina y lo disfrutó”.

En la misma línea, el ex Godoy Cruz y Santos Laguna agregó: “Capaz el día de mañana tengo 33 años y sigo jugando. También es una cuestión de querer jugar con mi hermano. Está difícil que venga para acá y voy a tener que hacer el esfuerzo. Va a cumplir 25 y yo tengo 27.A veces lo pienso y ¿por qué no?“.

Los números de Brunetta en Tigres

Brunetta es un arma fundamental del elenco que dirige Guido Pizarro. En medio de ese panorama, en dicha institución mexicana acumula 23 anotaciones y 18 asistencias al cabo de 83 compromisos de carácter oficial. Además, ya recibió tres distinciones en su aventura en el fútbol de dicho país norteamericano.

