Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Argentino

Lo quiso Boca, estuvo a un paso de River y ahora quiere retirarse a los 30 años: “Muchas veces lo pienso”

El mediocampista argentino que juega en el fútbol mexicano tiene planeado cortar su carrera antes de lo previsto para volver a estar cerca de su familia.

Por Nahuel De Hoz

Juan Brunetta, actualmente jugador de Tigres UANL.
© GettyJuan Brunetta, actualmente jugador de Tigres UANL.

En el último tiempo las carreras de los deportistas profesionales vivieron una importante extensión, donde ya no es ninguna sorpresa ver futbolistas que rozan los 40 años edad. En ese contexto, Juan Brunetta que hoy se desempeña en Tigres de la UANL, va contra la corriente y tiene planeado anunciar su retiro cuando pase la barrera de los 30. “Lo pienso y por qué no?”, manifestó.

El mediocampista argentino es del gusto de Juan Román Riquelme y estuvo cerca de llegar a Boca en varios mercados de pases desde que es presidente, pero su arribo al Xeneize nunca se concretó. En la vereda contraria, River también intentó negociar para hacerse de su ficha, aunque por distintos motivos las tratativas no avanzaron positivamente y continuó en México.

Pero claro que la sorpresa más grande se hizo presente cuando un futbolista de 28 años de edad que jugó en tres equipos de Argentina, tuvo un paso por el fútbol italiano y hace tiempo que milita en clubes de México, anunció que no tiene pensado seguir siendo profesional una vez que cumpla 30 años.

Juan Brunetta y un deseo poco común. (Foto: Getty)

Juan Brunetta y un deseo poco común. (Foto: Getty)

La confesión de Juan Brunetta por su retiro anticipado

Según manifestó en el podcast La Capitana, Brunetta fue bastante claro con su postura. “Muchas veces lo pensé y lo pienso. No sé si tendré una carrera tan extensa, son muchos años estar lejos de mi familia, de mi casa. Siempre le digo a mi hermano que a los 30 o 31 años, si Dios quiere, hasta dejaría de jugar”, manifestó el volante ofensivo.

Luego entró aún más en detalle y continuó: “No sería profesional, pero sí jugaría con él, con mis amigos en Argentina. Es una opción…”. Pocos segundos más tarde, el surgido de las inferiores de Arsenal de Sarandí y con pasado en Belgrano de Córdoba añadió: “Siempre me gustó el fútbol, vuelvo a Argentina y lo disfrutó”.

Publicidad

En la misma línea, el ex Godoy Cruz y Santos Laguna agregó: “Capaz el día de mañana tengo 33 años y sigo jugando. También es una cuestión de querer jugar con mi hermano. Está difícil que venga para acá y voy a tener que hacer el esfuerzo. Va a cumplir 25 y yo tengo 27.A veces lo pienso y ¿por qué no?“.

Los números de Brunetta en Tigres

Brunetta es un arma fundamental del elenco que dirige Guido Pizarro. En medio de ese panorama, en dicha institución mexicana acumula 23 anotaciones y 18 asistencias al cabo de 83 compromisos de carácter oficial. Además, ya recibió tres distinciones en su aventura en el fútbol de dicho país norteamericano.

Miguel Ángel Russo se hace estudios por una infección urinaria: el panorama completo del DT de Boca

ver también

Miguel Ángel Russo se hace estudios por una infección urinaria: el panorama completo del DT de Boca

Maxi Salas se reflejó en uno de los máximos goleadores de la historia de la Selección Argentina: “Mismas características”

ver también

Maxi Salas se reflejó en uno de los máximos goleadores de la historia de la Selección Argentina: “Mismas características”

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Llegó el “Guapo” Paredes: un 5 de Boca, además de jugar bien, se la tiene que bancar

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
Es referente del Real Madrid, fue candidato a ganar el Balón de Oro y quiere robarle una estrella del Manchester City a Guardiola
Fútbol europeo

Es referente del Real Madrid, fue candidato a ganar el Balón de Oro y quiere robarle una estrella del Manchester City a Guardiola

Revelan que un ex Real Madrid fue el responsable del despido de Ten Hag en Bayer Leverkusen
Fútbol europeo

Revelan que un ex Real Madrid fue el responsable del despido de Ten Hag en Bayer Leverkusen

Tiene 19 años, Chelsea lo vendió y lo volvió a comprar en 33 días para finalmente enviarlo a préstamo a segunda división
Noticias de la Premier League

Tiene 19 años, Chelsea lo vendió y lo volvió a comprar en 33 días para finalmente enviarlo a préstamo a segunda división

Mariano Charlier dejó de ser el DT de Aldosivi
Fútbol Argentino

Mariano Charlier dejó de ser el DT de Aldosivi

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo