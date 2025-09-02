Maxi Salas se reflejó en uno de los máximos goleadores de la historia de la Selección Argentina: “Mismas características”

Desde su primer partido, Maximiliano Salas se ganó al hincha de River por su rendimiento dentro del campo, ya que contagió con su energía a sus compañeros y ya convirtió dos goles en el Estadio Más Monumental, tanto ante Platense como frente a San Martín de San Juan.

En la cena anual solidaria organizada por el Millonario, el delantero de 27 años habló en una entrevista con ESPN. Allí, se reflejó en Sergio Agüero, uno de los máximos goleadores históricos de la Selección Argentina por su manera de jugar y sus características.

“A mí siempre me gustó el Kun Agüero, me decían que tenía las mismas características que él, era un estilo que me gustaba y él me gusta”, comentó el futbolista de River, explicando que desde chico se reflejó en el estilo de juego del Kun, quien pasó por Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona.

Por otro lado, en relación a su llegada a River, el atacante dijo: “Era mi sueño jugar en River, lo cumplí, pero hay que sostenerlo y aprender muchas cosas. Estoy contento, es un club grande, todo organizado y muy lindo, hay que estar a la altura, asi que feliz”. Cabe recordar que, desde que llegó al Millonario, Salas lleva jugados seis partidos en los que convirtió dos goles.

Los hinchas ya lo ovacionaron en el Estadio Monumental, valoran su entrega, cómo contagia a sus compañeros y también lo determinante que es en el área, especialmente yendo a luchar contra los marcadores centrales rivales.

Maxi Salas habló de Marcos Rojo

En diálogo con ESPN en el marco de la cena anual de la Fundación River, Maximiliano Salas habló sobre el encuentro contra Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina y el morbo que se armó con un posible cruce frente a Marcos Rojo, el nuevo refuerzo de la Academia.

Publicidad

Publicidad

“Rojo es un gran jugador, es una gran persona, no tengo nada contra él, se dice mucho que va a lastimar, pero estoy tranquilo. Sé que es un jugador respetuoso y tiene una trayectoria muy grande”. Además, se refirió al duelo ante la Academia: “Es un partido más y el que gana pasa a semifinales. Yo estoy muy tranquilo, dejé todo en Racing y ahora estoy enfocado acá”.

ver también River fue multado por la AFA: cuánto dinero deberá pagar