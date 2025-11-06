Los jugadores de Boca y River actuales con mayor presencias en el Superclásico

En La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, Boca recibe a River en una nueva edición del Superclásico, en un partido que tendrá un condimento extra, debido a que ambos equipos están obligados a ganar pensando en la clasificación a la Libertadores por la tabla anual.

Por la importancia de este encuentro, tanto Claudio Úbeda como Marcelo Gallardo pondrían lo mejor que tienen a disposición. En ambos equipos, algunos jugadores tendrán su primera vez en este clásico, mientras que otros sumarán un partido más a su extenso historial en estos partidos.

Desde el lado del Xeneize son pocos los futbolistas que tienen recorrido en el Superclásico, debido a que en su gran mayoría llegaron al club en los últimos años. Por el lado de River, tiene un plantel con mayor experiencia. Tal es así que Franco Armani tiene el doble de partidos que Luis Advíncula, quien es el jugador de Boca que más clásicos disputó.

Los tres jugadores de Boca que más Superclásicos jugaron

Luis Advíncula – 9 partidos: 3 victorias, 2 empates y 4 derrotas.

Miguel Merentiel – 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. Convirtió 3 goles.

Nicolás Figal – 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota.

Los tres jugadores de River que más Superclásicos

Franco Armani – 19 partidos: 9 victorias, 6 empates y 4 derrotas. 15 goles en contra y 8 vallas invictas.

Enzo Pérez – 18 partidos: 8 victorias, 6 empates y 4 derrotas.

Nacho Fernández – 16 partidos: 7 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Marcó un gol y fue expulsado una vez.

El historial total entre Boca y River

263 partidos

Boca ganó 92 (339 goles)

ganó 92 (339 goles) River ganó 88 (322 goles)

ganó 88 (322 goles) Empataron 92 veces

El historial de Boca y River jugando en La Bombonera:

105 partidos

Boca ganó 47 (145 goles)

ganó 47 (145 goles) River ganó 23 (107 goles)

ganó 23 (107 goles) Empataron 35

El historial del Superclásico con Gallardo como DT de River: